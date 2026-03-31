Premium Peugeot 3008 Hybrid: Υπάρχει καλύτερο υβριδικό οικογενειακό SUV στα €29.900;

Στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, αυτή των οικογενειακών SUV, λίγα μοντέλα καταφέρνουν να συνδυάσουν σχεδίαση, τεχνολογία, οικονομία χρήσης και πλούσιο εξοπλισμό σε πραγματικά ανταγωνιστική τιμή. Το νέο Peugeot 3008 Hybrid έρχεται να θέσει νέα δεδομένα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που δύσκολα βρίσκει αντίπαλο. Με τιμή προσφοράς στην Κύπρο, μόλις €29.900, για την έκδοση Allure, το νέο 3008 Hybrid είναι ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας, με χαρακτηριστικά και ποιότητα που συναντά κανείς σε σημαντικά ακριβότερα μοντέλα. Το ερώτημα είναι απλό: Υπάρχει σήμερα πιο ολοκληρωμένο υβριδικό οικογενειακό SUV σε αυτή την τιμή;

Η νέα γενιά του Peugeot 3008 υιοθετεί μια δυναμική και σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία, με έντονη fastback σιλουέτα που διαφοροποιείται από τα συμβατικά SUV της κατηγορίας. Μπροστά ξεχωρίζει η νέα μάσκα της Peugeot με τρισδιάστατη αισθητική και το ανανεωμένο λογότυπο της στο κέντρο. Τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα συνδυάζονται με τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας σε μορφή «νυχιών», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φωτεινή υπογραφή. Στο πίσω μέρος, τα τρισδιάστατα πίσω φώτα με το μοτίβο των τριών νυχιών ενισχύουν την ταυτότητα του μοντέλου, ενώ οι καθαρές γραμμές και οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου ολοκληρώνουν την επιβλητική παρουσία του γαλλικού SUV.

Το εσωτερικό του νέου 3008 είναι φουτουριστικό με το εντυπωσιακό Panoramic i-Cockpit, ένα από τα πιο προηγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα στην κατηγορία. Η καμπυλωτή πανοραμική οθόνη 21 ιντσών συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής σε μία ενιαία επιφάνεια, δημιουργώντας μια υψηλής τεχνολογίας εμπειρία για τον οδηγό. Παράλληλα, τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα i-Toggles επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, ενισχύοντας την εργονομία και τη συνολική αίσθηση τεχνολογικής υπεροχής. Ήδη από την έκδοση Allure, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Panoramic i-Cockpit με πανοραμική οθόνη, προβολείς LED, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα keyless entry. Ένα επίπεδο εξοπλισμού που συχνά απαιτεί ακριβότερες εκδόσεις σε ανταγωνιστικά μοντέλα.

Το νέο 3008 Hybrid εξοπλίζεται με υβριδική τεχνολογία που προσφέρει ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας. Το σύγχρονο ήπια υβριδικό σύστημα 48V συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το σύνολο αποδίδει 145 ίππους και 230 Nm ροπής εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και άνετη καθημερινή οδήγηση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση στην πόλη είναι 5,5 λίτρα/100 km, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους χρήσης.

Η καμπίνα του 3008 Hybrid ξεχωρίζει για την άνεση, ποιότητα και πρακτικότητα για την οικογένεια με κορυφαία στάνταρντ κατασκευής. Τα προσεγμένα υλικά και το υψηλό επίπεδο συναρμολόγησης ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου. Οι χώροι για τους επιβάτες βρίσκονται κοντά στην κορυφή της κατηγορίας, ενώ το πίσω κάθισμα μπορεί να φιλοξενήσει άνετα ακόμη και τρεις ενήλικες. Ιδιαίτερα πρακτικός είναι και ο χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα 520 λίτρων, επαρκής για τις ανάγκες μιας οικογένειας στην καθημερινότητα αλλά και στα ταξίδια.

Το νέο Peugeot 3008 Hybrid είναι το νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, υβριδική αποδοτικότητα και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο Peugeot 3008 Hybrid έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Και όλα αυτά με τιμή εκκίνησης €29.900 για την έκδοση Allure. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: Υπάρχει σήμερα πιο ολοκληρωμένο υβριδικό οικογενειακό SUV σε αυτή την τιμή στην Κύπρο ή στην Ευρώπη; Εσείς τί πιστεύετε;