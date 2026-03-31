Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταχωρήθηκε η υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος για τον φερόμενο βιασμό

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταχωρήθηκε για τις 21 Απριλίου του 2026 η υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος σε σχέση με φερόμενο βιασμό που τοποθετείται χρονικά το 2014.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Π», επειδή η υπόθεση του φερόμενου βιασμού φέρεται να διαπράχθηκε στην Πάφο, απαιτείται ειδική άδεια προκειμένου να εκδικαστεί σε άλλη επαρχία.

Ως εκ τούτου, η Νομική Υπηρεσία αναμένεται να υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου η υπόθεση να εκδικαστεί σε Κακουργιοδικείο άλλης επαρχίας. Πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Κατόπιν τούτου, σήμερα καταχωρήθηκε αναστολή ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, ώστε να ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης σε Κακουργιοδικείο άλλης επαρχίας, μετά την καταχώρησή της στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, όπου φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου 2026 καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού η υπόθεση που αφορά κατ’ ισχυρισμόν βιασμό σε βάρος του εν αργία Δημάρχου Πάφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν δύναται να είναι καταχωρημένες οι ίδιες υποθέσεις δύο φορές και να στέκουν και οι δύο. Ως εκ τούτου, διακόπηκε η καταχώρηση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και καταχωρήθηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Σημειώνεται πως στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Η υπόθεση, μετά την καταγγελία επιχειρηματία και φερόμενου θύματος, διερευνήθηκε από ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας. Ακολούθως, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία αποφάσισε την εκδίκαση της υπόθεσης. Για την υπόθεση έχει καταθέσει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου.

Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας φέρεται να έλαβε πέραν των είκοσι καταθέσεων στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας.