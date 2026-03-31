Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα: Ήταν όλοι εκεί, βαθιά συγκινημένοι - Οι επικήδειοι Αλεξίου και Νταλάρα

Πάνδημο το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, η σορός έφυγε με χειροκροτήματα

Πλήθος κόσμου, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν, σήμερα τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η Χαρούλα Αλεξίου εκφώνησε τον πρώτο επικήδειο λόγο, λέγοντας ότι η Μαρινέλλα ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της, μια σχέση που, όπως είπε, παρέμεινε ζωντανή μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν. Και όχι μόνο οι συνάδελφοί σου οι τραγουδιστές, αλλά οι συνάδελφοί σου οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες σου, οι συγγραφείς, οι μουσικοί σου, οι ηχολήπτες, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί, οι μοδίστρες, οι μακιγιέρ, οι κομμωτές, οι μετρ, οι δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας», τόνισε, μεταξύ άλλων, η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Συγκινημένος ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας στην εκφώνηση του δεύτερου επικήδειου λόγου. «Μαρινέλλα μου είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την πορεία σου, άνοιξες πόρτες, έριξες κάστρα, ήσουν ανατρεπτική και επίμονη μέχρι τέλους. Ήσουν πρότυπο για τις νέες γενιές. Θέλω ακόμα σου θυμίσω ότι κατάφερες κάτι απίστευτο: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι το «παρών» στο τελευταίο αντίο στην Μαρινέλλα έδωσαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κατσαρός, Μανώλης Μητσιάς, Κατερίνα Κούκα, Νατάσα Μποφίλιου, Άντζελα Δημητρίου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Τάνια Τσανακλίδου, Τάκης Ζαχαράτος, Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας. Η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω Κατσαβού και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και απλός κόσμος.

ΚΥΠΕ

