Υποψήφιος με τους Οικολόγους ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προστέθηκε το όνομα του προέδρου της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ) Κωνσταντίνου Κωσταντίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ο κ. Κωνσταντίνου θα είναι υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος στην επαρχία Λεμεσού.

Να σημειωθεί ότι σήμερα το απόγευμα η ώρα 19:00 θα παρουσιαστούν οι δώδεκα υποψήφιοι βουλευτές της Λεμεσού στα πλαίσια της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι Επαρχιακές Συνελεύσεις της Λευκωσίας, της Κερύνειας και της Πάφου, ενώ οι Επαρχιακές Συνελεύσεις της Λάρνακας και της Αμμοχώστου θα γίνουν την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Κινήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου.