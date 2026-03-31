Έξι πρόσωπα απελάθηκαν γιατί φωτογράφιζαν σημεία ζωτικής σημασίας της ΚΔ

«Η απόφαση για την απέλασή τους λήφθηκε κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον» αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν την Τρίτη στην απέλαση έξι προσώπων, υπηκόων Μπαγκλαντές, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί στις 22 Μαρτίου να κινούνται και να φωτογραφίζουν σημεία ζωτικής σημασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

"Η απόφαση για την απέλασή τους λήφθηκε κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον", διευκρινίζεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, της Αστυνομίας Κύπρου και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, για την άμεση διαχείριση περιστατικών που δύνανται να επηρεάσουν τη δημόσια τάξη.

"Η ασφάλεια των πολιτών παραμένει σταθερή προτεραιότητα", αναφέρεται.

