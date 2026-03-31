Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Αστυνομία καλεί εκ νέου τον Μακάριο Δρουσιώτη να προσκομίσει στοιχεία για «άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε έρευνα για όσα υποστηρίζει ο ερευνητής/δημοσιογράφος

Η Αστυνομία επανήλθε με νέα ανακοίνωση αναφορικά με τα δημοσιεύματα του ερευνητή/δημοσιογράφου και υποψήφιου βουλευτή του Volt, Μακάριου Δρουσιώτη, δίνοντας διευκρινίσεις για την πορεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Δρουσιώτης «έχει δηλώσει πως προτίθεται να προσκομίσει σχετικά στοιχεία, αφού προηγουμένως λάβει τη δέουσα νομική συμβουλή, επικαλούμενος την απουσία του δικηγόρου του».

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναμένει όπως ο κ. Δρουσιώτης ανταποκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις δεσμεύσεις που ο ίδιος έχει αναλάβει, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε έρευνα για όσα υποστηρίζει ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται εκ νέου ότι «αναμένεται όπως ο κ. Δρουσιώτης ανταποκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις δεσμεύσεις που ο ίδιος έχει αναλάβει», ενώ τονίζεται πως η έγκαιρη προσκόμιση των στοιχείων που ο ίδιος έχει αναφέρει είναι καθοριστικής σημασίας για την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Αστυνομία σημειώνει ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Τέλος, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με επαγγελματισμό, διαφάνεια και αποφασιστικότητα, στο πλαίσιο της αποστολής της για διασφάλιση της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

 

 

Tags

μακάριος δρουσιώτηςΘΕΜΙΣΤΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα