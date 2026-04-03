Η μεγάλη «επανάσταση» στα καύσιμα: Ποιο νέο υγρό μπαίνει στα αυτοκίνητα και κοστίζει κάτω από 1 ευρώ το λίτρο

Η άνοδος των τιμών στα πρατήρια είναι μία από τις πιο άμεσες οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ένα συγκεκριμένο είδος καυσίμου προβάλλει ως σημαντικά οικονομικότερη εναλλακτική.

Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν παραλύσει σε μεγάλο βαθμό τις ροές υδρογονανθράκων από τον Περσικό Κόλπο, ενώ παράλληλα έχουν οδηγήσει τις αγορές σε πανικό. Υπενθυμίζουμε ότι -υπό φυσιολογικές συνθήκες- από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται μέσω θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα καύσιμα νέας γενιάς θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια λειτουργική και ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή, έχοντας τη δυνατότητα να περιορίσουν αισθητά το ετήσιο κόστος καυσίμου για τους χρήστες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το E85 (υπέρ-αιθανόλη), ένα δευτερογενές καύσιμο, το οποίο προκύπτει έπειτα από μείξη γεωργικής αιθανόλης (65% έως 85%) με αμόλυβδη βενζίνη.Το βασικό του πλεονέκτημα εντοπίζεται στο σαφώς θετικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, ενώ στην παρούσα φάση είναι και σημαντικά οικονομικότερο σε σύγκριση με την παραδοσιακή βενζίνη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bioethanol Collective, ένας οδηγός που διανύει 13.000 χιλιόμετρα τον χρόνο μπορεί να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο περίπου 705 ευρώ με τη χρήση του εν λόγω καυσίμου σε σχέση με την βενζίνη, ενώ για 20.000 χιλιόμετρα η εξοικονόμηση αγγίζει σχεδόν τα 1.100 ευρώ.

Σήμερα, στις αγορές τις οποίες πωλείται, τιμή του E85 διαμορφώνεται κάτω από τα 0,80 ευρώ ανά λίτρο, όταν η αμόλυβδη κοστίζει περίπου ένα ευρώ περισσότερο κατά μέσο όρο.

Σημειώνεται επίσης πως σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για ένα υποθετικό σενάριο. Ως προς τη συμβατότητα για παράδειγμα, η πλειονότητα των βενζινοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί από το 2013 και έπειτα μπορεί να δεχθεί κιτ μετατροπής.

Παράλληλα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί ήδη ένα επαρκώς ανεπτυγμένο δίκτυο ανεφοδιασμού, το οποίο, εφόσον επεκταθεί περαιτέρω, δύναται να καταστήσει τη μετάβαση εφικτή σε ευρύτερη κλίμακα.

Φυσικά, για τη χρήση E85 απαιτείται εγκατάσταση ειδικής μονάδας ελέγχου. Χωρίς σωστή ρύθμιση, η αναλογία αέρα-καυσίμου δεν θα είναι η ενδεδειγμένη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει μπεκ, έμβολα, κυλινδροκεφαλή, βαλβίδες και καταλύτη.

Ένα εγκεκριμένο κιτ μετατροπής ρυθμίζει τον χρονισμό και τη διάρκεια ψεκασμού ώστε να αντισταθμιστεί η χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση της αιθανόλης, διατηρώντας τις εργοστασιακές παραμέτρους λειτουργίας του κινητήρα.

Σε κάθε περίπτωση, σε ορισμένες αγορές της Ευρώπης, το κόστος μετατροπής έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, με τη τιμή εγκατάστασης να κυμαίνεται περίπου από 650 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ε85 έχει εδραιωθεί στο αυτοκινητιστικό τοπίο πολλών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Σουηδία και η Γαλλία,καθώς επωφελείται από χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, και ως εκ τούτου κοστίζει λιγότερο από το μισό σε σχέση με την την αμόλυβδη 95 οκτανίων.

