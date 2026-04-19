Αυτή είναι η χώρα που κανείς δεν χρησιμοποιεί φλας στο δρόμο - Τι χρησιμοποιούν στη θέση του

Η εικόνα της οδικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα πολλές φορές δημιουργεί μια σχεδόν τριτοκοσμική κατάσταση, με οδηγούς που προχωρούν σε ακατανοήτες πρακτικές, αιφνιδιάζοντας τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και ακολουθώντας μια εγωιστική και πολλές φορές επικίνδυνη συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι.

Ανάμεσα σε αυτές τις συνήθειες, η χρήση των φλας αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και αυτό γιατί τα φλας δεν αποτελούν απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά για ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των οδηγών, το οποίο επιτελεί ουσιαστικά τον κομβικό ρόλο της επικοινωνίας ανάμεσα στους οδηγούς και συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή ατυχημάτων.

Στους ελληνικούς δρόμους, βέβαια, δεν είναι οι λίγοι αυτοί που είτε δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα φλας είτε τα ενεργοποιούν την τελευταία στιγμή, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον σκοπό τους.

Παρά το γεγονός ότι τέτοια φαινόμενα εμφανίζονται με σχετική συχνότητα και ενδέχεται να προκαλούν έντονη ενόχληση, θα ήταν άδικο να πούμε πως η χώρα μας χαρακτηρίζεται εξ ολοκλήρου από τέτοια περιστατικά, αφού η κατάσταση σε άλλες χώρες είναι σαφώς πιο προβληματική.

Όσοι λοιπόν θεωρούν πως οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι ενοχλητικές, δύσκολα θα αντέξουν την εμπειρία της οδήγησης στην Κίνα, όπου η χρήση φλας φαίνεται να είναι… από προαιρετική έως ανύπαρκτη.

Στις μεγάλες πόλεις της Κίνας, η κυκλοφορία χαρακτηρίζεται από τεράστια πυκνότητα και έντονη πίεση στους δρόμους, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ραγδαία αύξηση των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του οδικού δικτύου, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που στο μέσο Ευρωπαίο οδηγό ενδέχεται να θυμίσει περισσότερο «ζούγκλα», παρά ένα οργανωμένο σύστημα κυκλοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τακτική χρήση φλας περνά επί των πλείστων σε δεύτερη μοίρα, με τους οδηγούς να λειτουργούν με τη λογική της άμεσης αντίδρασης και της εκμετάλλευσης κάθε διαθέσιμου κενού που μπορεί να εμφανιστεί στον δρόμο, χωρίς να περιμένουν ή να προειδοποιούν για τους ελιγμούς στους οποίους θα προχωρήσουν.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της κινεζικής οδηγικής κουλτούρας είναι ότι τη θέση των φλας έχει πάρει ουσιαστικά η κόρνα. Ειδικότερα, οι οδηγοί δεν αξιοποιούν τις οπτικές ενδείξεις των φλας, άλλα αντιθέτως χρησιμοποιούν τα ηχητικά σήματα της κόρνας ως ως βασικό μέσο επικοινωνίας προς τους άλλους χρήστες στον δρόμο.

Μάλιστα, η κόρνα αξιοποιείται για το σύνολο των ενεργειών στον δρόμο, είτε για να προειδοποιήσουν για έναν ελιγμό είτε για να επικοινωνήσουν πως τέλειωσαν τον ελιγμό ή να δηλώσουν την παρουσία τους στον δρόμο.

Αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος που τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κίνας χαρακτηρίζονται από έντονο θόρυβο, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις όπου η χρήση της κόρνας είναι περιορισμένη σε πιο συγκεκριμένες και ίσως πιο έντονες καταστάσεις.

Παρά το φαινομενικό χάος, ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτη όσο φαίνεται. Οι οδηγοί στην Κίνα έχουν αναπτύξει μια ιδιότυπη «συλλογική αντίληψη» της κυκλοφορίας, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες και ακριβώς τη χρήση της κόρνας.

Έτσι, παρά την περιορισμένη χρήση των φλας, τα επίσημα στατιστικά δείχνουν πως τα επίπεδα ασφάλειας δεν αποκλίνουν δραματικά από άλλες χώρες, καθώς οι οδηγοί έχουν μάθει να προβλέπουν τις κινήσεις των άλλων και να λειτουργούν μέσα σε αυτό το άτυπο σύστημα κανόνων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και οι ξένοι που ζουν και οδηγούν στην Κίνα καταλήγουν να προσαρμόζονται σε αυτή την κουλτούρα, αφήνοντας στην άκρη τις «ευρωπαϊκές συνήθειες» και υιοθετώντας τη χρήση της κόρνας αντί των φλας.

