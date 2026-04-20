Η Ευρώπη βάζει τέλος στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου: Τι θα την αντικαταστήσει - Όλες οι πληροφορίες

Ριζικές αλλαγές σε ένα από τα πιο βασικά έγγραφα της καθημερινότητας των οδηγών ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας ένα νέο, ψηφιακό μοντέλο που αναμένεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο την αυτοκίνηση εν συνόλω, όσο και τα απαραίτητα έγγραφα που τη συνοδεύουν και καλείται να έχει ο οδηγός στο ντουλαπάκι του.

Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο θα πάψει να κυκλοφορεί σε χάρτινή μορφή από το 2033, και θα γίνει ουσιαστικά μια πλαστική κάρτα με κοινή μορφή για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πως τον τελευταίο καιρό εξετάζονται νέα μέτρα για τη διαδικασία απόκτησης και ανανέωσης του διπλώματος, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στους νέους οδηγούς και στην καθιέρωση δοκιμαστικών περιόδων, μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Στο επίκεντρο των επόμενων αλλαγών φαίνεται πως μπαίνει τώρα η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία οι Βρυξέλλες φαίνεται πως θέλουν να εδραιώσουν ένα ανάλογο καθεστώς.

Η άδεια κυκλοφορίας σήμερα εκδίδεται και διαχειρίζεται ξεχωριστά από κάθε κράτος-μέλος, δημιουργώντας συχνά πρακτικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας οχημάτων μεταξύ διαφορετικών χωρών ή σε ελέγχους εκτός συνόρων.

Η νέα πρόταση που συζητείται προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου, ψηφιακού ευρωπαϊκού εγγράφου, το οποίο θα αντικαταστήσει την παραδοσιακή άδεια κυκλοφορίας. Το σύστημα αυτό θα αφορά όλα τα οχήματα, από επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι μοτοσικλέτες και επαγγελματικά βαν, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο για όλη την Ένωση.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού μητρώου, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας. Μέσω αυτού, θα μπορούν να αντλούν άμεσα πληροφορίες για το όχημα, όπως τεχνικά χαρακτηριστικά, στοιχεία ιδιοκτησίας και κατάσταση κυκλοφορίας, άλλα και για τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση έχει ήδη τη στήριξη 39 ευρωβουλευτών και βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να καθοριστεί η τελική μορφή της νομοθεσίας.

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σε περίπτωση που το μέτρο ψηφιστεί, τα κράτη-μέλη θα έχουν περιθώριο περίπου τριών ετών για να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν υποχρεωτικά το νέο σύστημα.

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, η παραδοσιακή έντυπη άδεια κυκλοφορίας ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν έως το 2029, με όλους τους οδηγούς να καλούνται να περάσουν στη νέα ψηφιακή μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα άδεια δεν θα είναι απλώς ένα ψηφιακό αντίγραφο του σημερινού εγγράφου. Θα πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα, το οποίο θα ενσωματώνει κρίσιμες πληροφορίες μέσω ειδικών κωδικών, επιτρέποντας γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο από τις αρχές.

Η πρόσβαση σε αυτή θα γίνεται μέσω εφαρμογής σε smartphone, απλοποιώντας σημαντικά τις διαδικασίες.Για τους πολίτες, τα οφέλη σύμφωνα με την Ε.Ε. είναι πως πλέον δεν θα απαιτείται η φυσική κατοχή του εγγράφου στο όχημα, ενώ οι διασυνοριακές μετακινήσεις και οι διαδικασίες ελέγχου θα γίνουν πιο απλές και ταχύτερες.

