Εκδήλωση Μνήμης αφιερωμένη στο Δώρο Χριστοδουλίδη

Εκδήλωση Μνήμης αφιερωμένη στον πολιτικό και άνθρωπο Δώρο Χριστοδουλίδη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 1900 στο Alexander College, Άρτας 2, 7102 Αραδίππου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «ΛΥΜΝΕΣ» του Γιώργου Χριστοδουλίδη, η οποία είναι αφιερωμένη στον εκλιπόντα.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Ομιλία: Άγις Αγαπίου, νομικός, πρώην βουλευτής, εκ των φίλων του Δώρου Χριστοδουλίδη.

Παρουσίαση Ποιητικής Συλλογής: Παναγιώτης Νικολαΐδης, Φιλόλογος, Ποιητής.

Ανάγνωση Στίχων: Γιώργος Χριστοδουλίδης, Ποιητής, Δημοσιογράφος.

Απαγγελία Ποιήματος: Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ποιητής, Δημοσιογράφος.

Συντονισμός: Δρ. Κώστας Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Alexander.

Δηλώσεις Συμμετοχής: m.nicou@alexander.ac.cy και 99318252-Κώστας Χριστοδουλίδης

Ο Δώρος Χριστοδουλίδης απεβίωσε στις 2 Απριλίου, 2024, σε ηλικία 78 ετών. Ηταν αγωνιστής της Δημοκρατίας, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, πολιτευτής και ιατρός. Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 28 Μαρτίου 1946 και σπούδασε ιατρική στη Μόσχα με ειδικότητα στην καρδιολογία.

Με την εκδήλωση του προδοτικού πραξικοπήματος τον Ιούλη του 1974 συμμετείχε και οργάνωσε την αντίσταση κατά των πραξικοπηματιών στη Λάρνακα, ενώ όταν εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο πολέμησε στον Πενταδάκτυλο.

Εξελέγη βουλευτής τρεις φορές με το ΑΚΕΛ υπηρετώντας τρεις συνολικά θητείες από το 1991 μέχρι το 2006. Ως βουλευτής, διετέλεσε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Δημογραφίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Ακόμη, ήταν για πολλά χρόνια επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τρίτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων, καθώς και αντιπρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς στον ίδιο οργανισμό.

Το 2003 ορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διετέλεσε ευρωβουλευτής για μικρή περίοδο (1η Μαΐου 2004-19 Ιουλίου 2004), από την ημέρα ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων ευρωβουλευτών που εκλέχθηκαν στις πρώτες ευρωεκλογές που συμμετείχε η Κύπρος.Συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΔΟΝ και του ποδοσφαιρικού Σωματείου ΑΛΚΗ Λάρνακας. Το 2004 τάχθηκε δημόσια υπέρ της απόρριψης του σχεδίου Ανάν.

Ο Χριστοδουλίδης την περίοδο εκείνη ήρθε σε σύγκρουση με το ΑΚΕΛ από το οποίο τελικά αποχώρησε. Αργότερα εντάχθηκε στη Συμμαχία Πολιτών όπου διετέλεσε πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας και υποψήφιος Ευρωβουλευτής. Ήταν νυμφευμένος με την ιατρό Ανδρούλα Χριστοδουλίδου το γένος Μαυρομουστάκη και είχε δύο υιούς μια κόρη και εννέα εγγόνια.