Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Ο χιονισμένος Όλυμπος από το διάστημα: Δορυφορική εικόνα καταγράφει τις λευκές βουνοκορφές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι χιονισμένες κορυφές του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας στην «καρδιά» της άνοιξης αποτυπώνεται από το διάστημα σε μία εικόνα υψηλής ανάλυσης.

Το βουνό των Θεών, τον Όλυμπο «ντυμένο» στα «λευκά» καταγράφει δορυφορική εικόνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (27/4).

20260428olymbus.jpg

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, επέτρεψαν στους επιστήμονες να έχουν μια καθαρή ματιά στις κορυφές του Ολύμπου, που παραμένουν χιονισμένες στα τέλη Απριλίου, τονίζει το Meteo.

Η δορυφορική εικόνα κατεγράφη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

Τα χιόνια είναι η «μπαταρία» των υδατικών αποθεμάτων, που τροφοδοτεί τα υπόγεια νερά της χώρας, η οποία έχει δοκιμαστεί τα προηγούμενα έτη από έντονα φαινόμενα λειψυδρίας.

Cnn.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα