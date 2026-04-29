Ο χιονισμένος Όλυμπος από το διάστημα: Δορυφορική εικόνα καταγράφει τις λευκές βουνοκορφές

Το βουνό των Θεών, τον Όλυμπο «ντυμένο» στα «λευκά» καταγράφει δορυφορική εικόνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (27/4).

Οι χιονισμένες κορυφές του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας στην «καρδιά» της άνοιξης αποτυπώνεται από το διάστημα σε μία εικόνα υψηλής ανάλυσης.

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, επέτρεψαν στους επιστήμονες να έχουν μια καθαρή ματιά στις κορυφές του Ολύμπου, που παραμένουν χιονισμένες στα τέλη Απριλίου, τονίζει το Meteo.

Η δορυφορική εικόνα κατεγράφη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

Τα χιόνια είναι η «μπαταρία» των υδατικών αποθεμάτων, που τροφοδοτεί τα υπόγεια νερά της χώρας, η οποία έχει δοκιμαστεί τα προηγούμενα έτη από έντονα φαινόμενα λειψυδρίας.

