FBI και Αστυνομία Κύπρου συναντιούνται σήμερα για την υπόθεση «Σάντη»

Συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας και τα στελέχη της Δύναμης που χειρίζονται την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη» θα έχει σήμερα στη Λευκωσία το κλιμάκιο του FBI το οποίο έχει κληθεί να συνδράμει επικουρικά τις εν εξελίξει έρευνες.

Η συμβολή των μελών της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν αφορά το ανακριτικό έργο, καθότι θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και των τεκμηρίων που έχουν συλλεγεί.

Η εμπειρία του κλιμακίου του FBI, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, πάντως, έχει καταστεί ξεκάθαρο πως ο τελικός χειρισμός της υπόθεσης αφορά αποκλειστικά τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

