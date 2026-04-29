Ιστορική ομιλία Καρόλου Γ΄ στο Κογκρέσο: Έκκληση για ενότητα και συμμαχία ΗΠΑ–ΗΒ

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες γέμισαν την αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Καπιτώλιο προς τιμήν του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου Γ΄ και της βασίλισσας Καμίλα για την ιστορική ομιλία του Βρετανού μονάρχη ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία αυτός κάλεσε σε συνεργασία των ΗΠΑ και της χώρας του.

Εκατοντάδες προσκεκλημένοι κατέκλυσαν τα θεωρεία, σε μια εικόνα που -σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ- παρέπεμπε σε ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους. Στο προεδρείο της αίθουσας ήταν ο Aντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, και ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ενώ παρούσα ήταν και η πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, η οποία είχε επίσης παραστεί στην ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 1991.

Ο Μάικ Τζόνσον υποδέχθηκε τον βασιλιά στο Καπιτώλιο, όπου προηγήθηκε σύντομη φωτογράφιση και ιδιωτική συνάντηση. Ο βασιλιάς Κάρολος άρχισε την ομιλία του ευχαριστώντας τον αμερικανικό λαό «που μας υποδέχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ημιπεντηκονταετές έτος της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας», προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ εισήλθαν στην αίθουσα και κάθισαν στις θέσεις τους. Μεταξύ αυτών ήταν ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, η Υπουργός Παιδείας, Λίντα ΜακΜάον, και ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμών κατά το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. «Συναντιόμαστε επίσης στον απόηχο του περιστατικού κοντά σε αυτό το μεγάλο κτήριο που επιδίωξε να πλήξει την ηγεσία του έθνους σας και να καλλιεργήσει ευρύτερο φόβο και διχασμό», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν θα επιτύχουν ποτέ», λαμβάνοντας χειροκρότημα από το Κογκρέσο.

«Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, στεκόμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους μας από βλάβη και να τιμήσουμε το θάρρος εκείνων που καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους στην υπηρεσία των χωρών μας», τόνισε.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε ότι όταν απευθύνεται στο Κοινοβούλιο, στη Βρετανία «εξακολουθούμε να τηρούμε μια πανάρχαια παράδοση και να κρατούμε ένα μέλος του Κοινοβουλίου 'όμηρο', κρατώντας το στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μέχρι να επιστρέψω με ασφάλεια».

«Σήμερα, φροντίζουμε τόσο καλά τον 'φιλοξενούμενό' μας, ώστε συχνά δεν θέλει να φύγει!» αστειεύθηκε. Το Κογκρέσο έχει παρόμοια παράδοση και ορίζει έναν «designated survivor» κατά τις κοινές συνεδριάσεις, όπως σε αυτή για την Κατάσταση του Έθνους.

Ο βασιλιάς Κάρολος παρέπεμψε στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι κατά την επίσκεψη της προηγούμενης χρονιάς είχε δηλώσει πως «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος».

Ανέφερε ότι αυτή είναι η 20ή επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η πρώτη του ως βασιλιάς.

Αναφέρθηκε επίσης στους Πατέρες του Έθνους, λέγοντας ότι ήταν «τολμηροί και ευφάνταστοι επαναστάτες με σκοπό».

«Πριν από 250 χρόνια… εξισορροπώντας αντιτιθέμενες δυνάμεις και αντλώντας δύναμη από τη διαφορετικότητα, ένωσαν δεκατρείς ετερόκλητες αποικίες για να διαμορφώσουν ένα έθνος πάνω στην επαναστατική ιδέα της 'ζωής, της ελευθερίας και της επιδίωξης της ευτυχίας'», ανέφερε.

Ο βασιλιάς Κάρολος καταχειροκροτήθηκε από μέλη και των δύο κομμάτων όταν δήλωσε ότι «η εκτελεστική εξουσία υπόκειται σε ελέγχους και ισορροπίες».

Σημείσε πως όπως έχει υπολογιστεί "η Μάγκνα Κάρτα αναφέρεται σε τουλάχιστον 160 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου από το 1789, ιδίως ως θεμέλιο της αρχής ότι η εκτελεστική εξουσία υπόκειται σε ελέγχους και ισορροπίες».

Μεγάλο μέρος της αίθουσας σηκώθηκε όρθιο, ενώ ορισμένοι Δημοκρατικοί επευφημούσαν.

Ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε τη σημασία του ΝΑΤΟ αναφερόμενος στο πώς το Ηνωμένο Βασίλειο ανταποκρίθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. «Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, η ίδια αταλάντευτη αποφασιστικότητα απαιτείται για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και του εξαιρετικά γενναίου λαού της», ανέφερε.

«Απαιτείται να εξασφαλισθεί μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη από τα βάθη του Ατλαντικού έως την Αρκτική», τόνισε.

«Η δέσμευση και η τεχνογνωσία των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους βρίσκονται στον πυρήνα του ΝΑΤΟ, δεσμευμένες στην αμοιβαία άμυνα, προστατεύοντας τους πολίτες και τα συμφέροντά μας, διατηρώντας ασφαλείς Βορειοαμερικανούς και Ευρωπαίους έναντι των κοινών μας αντιπάλων», ανέφερε.

Μέσα σε ένα κλίμα έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου για τον πόλεμο με το Ιράν και άλλα διπλωματικά ζητήματα, ο Κάρολος κάλεσε σε συνεργασία.

«Η ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, στον πυρήνα της, ιστορία συμφιλίωσης, ανανέωσης και αξιοσημείωτης συνεργασίας», ανέφερε.

«Από τις πικρές διαιρέσεις πριν από 250 χρόνια, διαμορφώσαμε μια φιλία που εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία. Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά η συμμαχία μας να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις κοινές μας αξίες με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, στην Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο, και να αγνοήσουμε τις επίμονες εκκλήσεις για εσωστρέφεια», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ