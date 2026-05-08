Πώς να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες σε βεράντες και μπαλκόνια πριν κάνουν εισβολή στο σπίτι

Οι βεράντες και τα μπαλκόνια, χώροι είτε χρηστικοί είτε χαλάρωσης, αποτελούν εύκολο στόχο για τις κατσαρίδες ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

Το ζήτημα επίσης που προκύπτει από την παρουσία τους είναι ότι εμφανιστούν σε αυτούς τους εξωτερικούς χώρους ενός σπιτιού, με ευκολία στη συνέχεια να καταλήξουν και στο εσωτερικό του. Άρα, τα οποιαδήποτε μέτρα πρέπει αρχικά να ληφθούν για τις βεράντες και τα μπαλκόνια.

Τι τραβάει τις κατσαρίδες

Τις κατσαρίδες προσελκύουν κυρίως υγρασία και υπολείμματα φαγητού, τροφές για κατοικίδια. Συνήθως βρίσκονται σε σημεία -κρυψώνες όπως για παράδειγμα μέσα, κάτω ή γύρω από σακούλες σκουπιδιών και σε πεσμένα φύλλα. Παράλληλα, θεωρούνται επικίνδυνες για την υγιεινή, καθώς μεταφέρουν βακτήρια από απορρίμματα και ακαθαρσίες.

Πώς να κρατήσετε τις κατσαρίδες μακριά από τη βεράντα σας

Η σωστή φροντίδα της αυλής και των εξωτερικών χώρων θεωρείται βασικό μέτρο πρόληψης, καθώς τα εντομοκτόνα από μόνα τους δεν αρκούν. Οι ειδικοί προτείνουν το τακτικό κλάδεμα δέντρων και θάμνων που ακουμπούν στο σπίτι, ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση των εντόμων στη βεράντα και στους τοίχους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην εδαφοκάλυψη γύρω από το σπίτι καθώς το οργανικό υλικό που χρησιμοποιείται κρατά υγρασία που προσελκύει τις κατσαρίδες.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να απομακρύνετε πεσμένα φύλα, ξερά ξύλα ή φυτά που έχουν σαπίσει από την αυλή, ώστε να μην δημιουργηθούν εστίες ή φωλιές που θα οδηγήσουν τις κατσαρίδες στη βεράντα και στη συνέχεια μέσα στο σπίτι.

Τι να προσέξετε στα μπαλκόνια

Στα σπίτια που διαθέτουν μπαλκόνια είναι σημαντικό αυτά να διατηρούνται καθαρά. Να μην υπάρχουν σημεία με πολύ νερό ή υγρασία, όπως για παράδειγμα πιατάκια από γλάστρες γεμάτα νερό ή βρύσες που στάζουν και υδρορροές. Αν το μπαλκόνι χρησιμοποιείται για χαλάρωση, θα πρέπει να καθαρίζεται αμέσως στην περίπτωση που έχετε απολαύσει ένα γεύμα επειδή τα ψίχουλα και τα υπολείμματα τροφών προσελκύουν τις κατσαρίδες. Το ίδιο ισχύει και με τα σκουπίδια, τα οποία θα πρέπει να απορρίπτονται αμέσως σε κάδο και να μην βρίσκονται για ώρες ούτε σε μπαλκόνια ούτε σε βεράντες.

Βάλτε δολώματα

Τέλος, η χρήση δολωμάτων με βορικό οξύ ή γη διατόμων μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του πληθυσμού των κατσαρίδων. Η χρήση τους ωστόσο, όπως και με τα εντομοκτόνα, πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή ειδικά αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια.

Αν μετά από όλα αυτά το πρόβλημα επιμένει, οι ειδικοί συστήνουν την παρέμβαση επαγγελματία στις απεντομώσεις.

Πηγή: iefimerida.gr