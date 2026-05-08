Μετά τη γυναίκα από την Ισπανία, ένας Βρετανός από το πλοίο εμφανίζει και αυτός συμπτώματα χανταΐού

Δύο νέες περιπτώσεις ιού Χανταΐού αναφέρθηκαν την Παρασκευή, η μία στην Ισπανία και η άλλη στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του νότιου Ατλαντικού.

Πρόκειται για μια 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον χαναταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ανέφεραν οι ισπανικές υγειονομικές αρχές.

Καθόταν για λίγη ώρα σε αεροπλάνο πίσω από μια Ολλανδή που είχε προσβληθεί από τον ιό στο MV Hondius. Η εν λόγω Ολλανδή γυναίκα αποχώρησε από την πτήση στο Γιοχάνεσμπουργκ αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν την απογείωση στις 25 Απριλίου και αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο.

Ένας Βρετανός είναι και αυτός ύποπτος ότι είχε τη νόσο ενώ ήταν στο Τριστάν ντα Κούνια. Οι τοπικές Αρχές δήλωσαν ότι ήταν επιβάτης στο πλοίο υπό ολλανδική σημαία που έκανε στάση στο νησί από τις 13 έως τις 15 Απριλίου.

Τα δύο σημεία απέχουν μεταξύ τους χιλιάδες χιλιόμετρα, επισημαίνει το Reuters, και εντείνουν την ανησυχία για μια συσσώρευση κρουσμάτων που μέχρι στιγμής συνδέεται με τρεις θανάτους.

Πάντως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός και ότι ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα.

«Με βάση τη δυναμική αυτής της επιδημίας, με βάση τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται και δεν εξαπλώνεται μεταξύ των επιβατών του πλοίου, καθώς και των ατόμων που αποβιβάστηκαν, συνεχίζουμε να θεωρούμε τον κίνδυνο χαμηλό για τον γενικό πληθυσμό», δήλωσε η τεχνική υπεύθυνη του ΠΟΥ για τις ιογενείς απειλές, σε μια διαδικτυακή ενημέρωση.

Το κρουαζιερόπλοιο, με περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα, αναχώρησε από την Αργεντινή τον Μάρτιο με περίπου 150 επιβάτες και έκανε στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές πριν κατευθυνθεί βόρεια προς τα ύδατα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου παρέμεινε για λίγο αυτή την εβδομάδα μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων.

