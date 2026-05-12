Ημιτελικός Eurovision 2026: Τι ώρα ξεκινά απόψε και πότε εμφανίζεται η Ελλάδα με τον Ακύλα – Αποκαλύφθηκε ολόκληρη η συμμετοχή (βίντεο)

Η αυλαία του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 22:00 με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto». Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, ενώ η τελική πρόβα της Δευτέρας άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, ενισχύοντας την αισιοδοξία της ελληνικής αποστολής ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Στον Α’ ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Akylas παρουσίασε επί σκηνής μια ολοκληρωμένη παράσταση με έντονα θεατρικά και κινηματογραφικά στοιχεία.

Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής βασίζεται στην αισθητική ενός video game, με τα visuals και τα ρεαλιστικά props να συνθέτουν την αφήγηση της ιστορίας του τραγουδιού. Κυρίαρχα χρώματα είναι το πορτοκαλί και το μαύρο, τα οποία αποτυπώνουν τη διαδρομή του κεντρικού ήρωα από την έλλειψη και τις δυσκολίες προς την επιτυχία.

Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε ολόκληρη η ελληνική συμμετοχή

Η πρόβα της Δευτέρας αποτέλεσε την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ολοκληρωμένα η σκηνική εικόνα της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση.

Η διαδικασία ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθήσουν αναλυτικά όσα θα δει το τηλεοπτικό κοινό στον αποψινό ημιτελικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα της εμφάνισης στη σκηνή.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Πηγή: protothema.gr