Πέρασε η Κύπρος στον μεγάλο τελικό της Eurovision - Έλαμψε η Antigoni στη σκηνή με το "Jalla", καταχειροκροτήθηκε από το κοινό

Η Antigoni με την εκρηκτική εμφάνιση της κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στον μεγάλο τελικό της της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου και θα μεταδοθεί από το ΡΙΚ.

Η Antigoni εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision με μεγάλη αυτοπεποίθηση, εκπροσωπώντας την Κύπρο με ένα δυναμικό και σύγχρονο κομμάτι Jalla που κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού. Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, η ίδια και η κυπριακή αποστολή αντέδρασαν με έντονη συγκίνηση και χαρά!

Δεκαπέντε χώρες διεκδίκησαν τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την Κύπρο να καταφέρνει τελικά να μπει ως 6η μέσα στις προνομιούχες θέσεις.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε στην 8η θέση της σειράς διαγωνισμού. Τη μουσική και τους στίχους συνέγραψαν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou.

Αυτές είναι οι χώρες που προκρίθηκαν:

1.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

2.Ουκρανία: Leléka – Ridnym

3.Νορβηγία: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

4.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

5.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

6.Μάλτα: AIDAN – Bella

7.Κύπρος: Antigoni Buxton - Jalla

8.Αλβανία: Alis – Nân

9.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

10.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

Οι χώρες που αποκλείστηκαν:

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Αρμενία

Ελβετία

Λετονία

Αυτές είναι οι χώρες που θα εμφανιστούν στον μεγάλο τελικό της Eurovision

1.Ελλάδα: Ακύλας– Ferto

2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

3.Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

4.Σουηδία: FELICIA – My System

5.Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

6.Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

7.Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

8.Κροατία: LELEK – Andromeda

9.Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

10.Πολωνία: ALICJA – Pray

11.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

12.Ουκρανία: Leléka – Ridnym

13.Νορβηγία: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

14.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

15.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

16.Μάλτα: AIDAN – Bella

17.Κύπρος: Antigoni Buxton - Jalla

18.Αλβανία: Alis – Nân

19.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

20.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

21.Γερμανία: Sarah Engels - Fire

22.Ιταλία: Sal Da Vinci | Per Sempre Sì

23.Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

24.Γαλλία: Monroe - Regarde !

25.Τσεχία: COSMÓ - Tanzschein