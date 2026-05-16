Σάρωσε στη σκηνή της Eurovision ο ΑKYLAS και δήλωσε έτοιμος να το... φέρει! Εντυπωσίασε η ελληνική συμμετοχή - Δείτε βίντεο

Χαμό προκάλεσε στη σκηνή της Eurovision, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, Akylas, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί!

Ο Ακύλας εντυπωσίασε με την ερμηνεία του «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργειά του και τη σκηνική εμφάνιση που επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Μαζί του εμφανίστηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Το «Ferto» ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα παρουσιάστηκε με τη μορφή video game, συνεχείς εναλλαγές στη σκηνή. Ο τραγουδιστής παρουσιάστηκε να τρέχει στη σκηνή πάνω σε ένα πατίνι, ενώ σε άλλο σημείο της εμφάνισης μετέφερε το μήνυμα «θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά» μέσα από μία κατασκευή με τρία δωμάτια. Στη συνέχεια, ακολούθησε το πιο συγκινητικό σημείο του act, εμπνευσμένο από τη σχέση του τραγουδιστή με τη μητέρα του.

Δέον να σημεωθεί ότι το BBC το οποίο μεταδίδει ζωντανά τον τελικό της Eurovision, προέβαλε πριν την έναρξη, κεντρική φωτογραφία τον Ακύλα και την ελληνική αποστολή.

