Το βίντεο του τραυματία του Survivor, Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο: Μου δίνετε δύναμη, σας ευχαριστώ

Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, λίγες ημέρες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου βρισκόταν συμμετέχοντας στο Survivor. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, εμφανίστηκε συγκινημένος και χαμογελαστός, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι του έχουν σταθεί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο», ανέφερε, περιγράφοντας τον καταιγισμό μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων που δέχονται τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του από Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο ίδιος σημείωσε πως η αγάπη του κόσμου του έχει δώσει τεράστια δύναμη: «Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Μάνο Μαλλιαρό, τον οποίο αποκάλεσε «αδερφό» του, λέγοντας πως η σχέση τους είναι πλέον οικογενειακή: «Αυτό που μας ενώνει δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Σταύρος Φλώρος σημείωσε πως το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά στην αγάπη που έχει λάβει, χαρακτηρίζοντας όσα βιώνει ως «θαύμα», ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι του χάρισαν, όπως είπε, «αυτό το χαμόγελο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Σταύρος Φλώρος:

«Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».

«Απέκτησα έναν αδερφό»

Νωρίτερα ο Μάνος Μαλλιαρός που ήταν μπροστά όταν τραυματίστηκε ο Σταύρος, ανέβασε ένα βίντεο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με κάποιες στιγμές στο ριάλιτι επιβίωσης και έγραψε μερικά πολύ τρυφερά λόγια για τον συμπαίκτη του. Αναλυτικά τα όσα έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του:

«Σταύρακο μου, από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν θα είναι ίδιο… Μέσα από όλο αυτό, απέκτησα έναν αδερφό. Είσαι από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και ξέρω πως ό,τι κι αν βρεθεί μπροστά σου, θα το ξεπεράσεις. Θέλω να θυμάσαι πως δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, να σε στηρίζω και να σε καμαρώνω. Τα καταφέραμε».

Πηγή: protothema.gr