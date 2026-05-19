Προκαλεί ξανά η Σίντνεϊ Σουίνι: Γυμνή με πύθωνα στο νέο επεισόδιο του «Euphoria» - «Τι στο καλό βλέπουμε;» λένε οι τηλεθεατές

Έντονα σεξουαλικό περιεχόμενο είχε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Euphoria», με την Σίντνεϊ Σουίνι να προκαλεί ξανά το κοινό.

Το 6ο επεισόδιο της δραματικής σειράς με τίτλο «Stand Still And See», έδειξε την Κάσι, την οποία υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι, να συνεχίζει την ιδιαίτερα ελπιδοφόρα δραστηριότητά της στο OnlyFans.

Αφότου λοιπόν, σόκαρε τους θαυμαστές της με τις άκρως προκλητικές σκηνές

στο προηγούμενο επεισόδιο, αυτή τη φορά πόζαρε με αποκαλυπτικά μπικίνι μέσα σε ένα strip club και αργότερα κρατούσε έναν πύθωνα ενώ ήταν σχεδόν γυμνή.

Οι θεατές απόρησαν και πάλι από το επεισόδιο, με έναν να σχολιάζει: «Τι στο καλό είναι αυτή η πλοκή του Euphoria;». «Έχω κουραστεί τόσο πολύ» έγραψε κάποιος άλλος. «Ο πύθωνας γύρω από την Κάσι;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος.

«Τι στο καλό βλέπουμε;» ήταν η απορία ενός άλλου χρήστη των social με έναν άλλον να προσθέτει: «Τι εννοείτε ότι υπάρχει ένας θανατηφόρος πύθωνας με τον οποίο η Κάσι βγάζει φωτογραφίες;» κι ένας ακόμη ανέφερε: «Ήταν τόσο περίεργο επεισόδιο».

