Ελλάδα: Συλλογή υπογραφών για το κόμμα Καρυστιανού – Παρόντες ο Αυγερινός και ο πρόεδρος κοινότητας Αγίας Πετρούπολης (Βίντεο)

Σε συλλογή υπογραφών των πρώτων υποστηρικτών προχώρησε την Κυριακή το απόγευμα (17/05) η Μαρία Καρυστιανού με το επόμενο βήμα να είναι η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος.

Οι εικόνες μεταδόθηκαν απευθείας μέσω Facebook από το γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσιά, στην περιοχή του Κολωνακίου. Στο σχετικό βίντεο εμφανίζονται φίλοι και υποστηρικτές να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, στηρίζοντας το εγχείρημα.

Τη ζωντανή μετάδοση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης και επιχειρηματίας Σταύρος Σιουρδάκης. Η Μ. Καρυστιανού και η Μ. Γρατσιά εμφανίζονταν ντυμένες στα μαύρα, υποδεχόμενες με χαμόγελο όσους έφταναν στο σημείο.

Στο δικηγορικό γραφείο βρέθηκε και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει ταχθεί στο πλευρό της προσπάθειας.

«Γράφουμε όλοι μαζί Ιστορία, την καλή και τη σωστή Ιστορία», ανέφερε η Μ. Καρυστιανού, ευχαριστώντας όσους υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Από την πλευρά της, η Μ. Γρατσιά σημείωσε: «Εύχομαι όλα να πάνε κατ’ ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μ. Καρυστιανού έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 21 Μαΐου, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

