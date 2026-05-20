Απίστευτο ενδιαφέρον για τη Βουλγαρία μετά τη Eurovision – Έκρηξη κρατήσεων από τις πρώτες ώρες

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η νίκη της Dara στη φετινή Eurovision, δημιουργώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από το όνομα της. Φυσικά, η επιτυχία αυτή αποτυπώνεται ήδη και οικονομικά με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Βουλγαρίας να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο.

Παρόλο που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής της Eurovision στη Βουλγαρία, το ενδιαφέρον του κόσμου για τη χώρα είναι έντονο, καθώς από τώρα αναζητά καταλύματα και ταξιδιωτικές προτάσεις στη χώρα.

Αυξημένη ζήτηση στα ξενοδοχεία μετά τη νίκη

Όπως ανέφερε ο Ρούμεν Ντραγκάνοφ, διακεκριμένος Βούλγαρος εμπειρογνώμονας και αναλυτής στον τομέα του τουρισμού : «Μπορώ να πω ότι από χθες η Βουλγαρία είναι διαφορετική. Υπάρχει εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Οι ιστοσελίδες που σχετίζονται με πληροφορίες για τη Βουλγαρία, όπως το κύριο site SeeBulgaria, αλλά και εκείνες του Δήμου Σόφιας, Πλόβντιβ, Μπουργκάς, Βράτσα, Στάρα Ζαγκόρα και Βελίκο Τάρνοβο έχουν τεράστια επισκεψιμότητα. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέψεις μέσα σε μόλις 24 ώρες».

Από την πλευρά της η Ίβα Γκάτσεβα, Γραμματέας της Βουλγαρικής Ένωσης Ξενοδόχων δήλωσε : «Είναι σαν η Βουλγαρία να ξύπνησε διαφορετική σήμερα το πρωί. Εμφανίστηκε στον χάρτη της Ευρώπης με εντυπωσιακό τρόπο. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρουν ότι παρατήρησαν ένα κύμα κρατήσεων που εμφανίστηκε ήδη από τη νύχτα, αμέσως μετά τον τελικό της Eurovision. Έχουν γίνει κρατήσεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες του επόμενου έτους, περίπου γύρω από αυτή την περίοδο».

Ζήτημα η αεροπορική σύνδεση της Βουλγαρίας με άλλες χώρες

Παρόλα αυτά εξέφρασε και τις ανησυχίες της για την αεροπορική σύνδεση της Βουλγαρίας με άλλες χώρες ««Ένα μεγάλο πρόβλημα παραμένει η αεροπορική συνδεσιμότητα. Οι τουρίστες δεν μπορούν να θελήσουν να έρθουν αν δεν υπάρχουν αρκετές πτήσεις, και αυτό είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε ενεργά».

Παράλληλα, εξαιτίας της αναμενόμενης προσέλευσης επισκεπτών για την επόμενη Eurovision, ενδέχεται να προκύψουν θέματα, όπως η περιορισμένη χωρητικότητα των αεροδρομίων και η ανεπαρκής διαθεσιμότητα ενοικιαζόμενων οχημάτων. Σε περίπτωση που η πρωτεύουσα αναλάβει τη φιλοξενία του τελικού, θα χρειαστεί επίσης να επισπευστούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του σταθμού μετρό κοντά στην αίθουσα «Arena Sofia».

Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision

Τέσσερις πόλεις βρίσκονται στη διεκδίκηση της διοργάνωσης, η Σόφια, το Μπουργκάς, η Βάρνα και το Πλόβντιβ. Και ενώ ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποια από τις τέσσερις θα φιλοξενήσει το φαντασμαγορικό show, ο διευθυντής της Eurovision δήλωσε ότι η επιλογή του χώρου είναι βασικό κριτήριο, αλλά όχι το μοναδικό.

«Το βασικό είναι να υπάρχει χώρος για την ίδια την παράσταση , συνήθως μια μεγάλη αίθουσα με δυνατότητα φιλοξενίας πολλών ανθρώπων και ολόκληρης της παραγωγής. Αλλά πάνω απ’ όλα μετρά η επιθυμία να φιλοξενηθεί το γεγονός και ολόκληρο το φεστιβάλ. Αν η πόλη το θέλει και το κάνει με αγάπη, μπορούμε να δημιουργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς. Μόλις ξεκινάμε τις συζητήσεις με το BNT τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο Μάρτιν Γκριν.

huffingtonpost.gr