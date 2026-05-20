Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ μαζί με επιχειρηματική αποστολή - Τι θα συζητήσει με τον Ναρέντρα Μόντι

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Η πρόσκληση του Ινδού Πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την επίσκεψη αυτή ήλθε σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Μόντι στην Κύπρο πριν ένα χρόνο, που σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη Ινδού Πρωθυπουργού στο νησί εδώ και 23 χρόνια.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι, σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο οπόταν τέθηκαν οι βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία, όχι μόνο στα πολιτικά θέματα, αλλά και στα θέματα της οικονομίας, των επενδύσεων, του τουρισμού».

Είπε, επίσης, πως κατά την επίσκεψη θα υπογραφούν αρκετές συμφωνίες, «ακριβώς δείχνοντας την ετοιμότητα, την πολιτική βούληση και από τις δύο χώρες να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας», σημειώνοντας πως "θα ακούσετε και αρκετές ανακοινώσεις".

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη αξιολογείται ως σημαντική, ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία, λίγους μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Ινδίας-ΕΕ, που εγκαινίασε μια νέα περίοδο στις εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η Κύπρος κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αυτό το εξάμηνο. Ως εκ τούτου, πέραν της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, η επίσκεψη του Προέδρου αναμένεται να έχει και ευρωπαϊκή διάσταση.

Επιπλέον, η επίσκεψη θα έχει έντονο το στοιχείο της οικονομικής διπλωματίας, καθώς τον Πρόεδρο θα συνοδεύει πολυπληθής επιχειρηματική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στους 50 επιχειρηματίες, που προέρχονται από τους τομείς της πληροφορικής-τεχνολογίας, της καινοτομίας, της πράσινης μετάβασης, της ενέργειας, της μεταποίησης και της βιομηχανίας, θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικό φόρουμ την Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσουν δυνατότητες συνεργασίας.

Παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι των τριών συστημικών τραπεζών, της Eurobank, της Τράπεζας Κύπρου και της Alpha Βank. Εξάλλου, την Πέμπτη θα τελεστούν και τα εγκαίνια του Representative Office της Eurobank στο Μουμπάι.

Ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο, αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας, την τεχνητή νοημοσύνη, θέματα άμυνας και ασφάλειας, την αμυντική βιομηχανία, τη ναυτιλία, τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί και ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), με πηγές να αναφέρουν ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην όδευση του Διαδρόμου και γεωγραφικά, ως πύλη εισόδου-εξόδου προς την ΕΕ, και διπλωματικά, ως κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά και κράτος που διατηρεί άριστες σχέσεις με τα περισσότερα κράτη της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, στόχος είναι η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων στην Κύπρο, η οποία θεωρείται ότι πλεονεκτεί εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του καθεστώτος της ως κράτους μέλους της ΕΕ, του μεγέθους της, της ευρείας χρήσης της αγγλικής γλώσσας, αλλά και του common law, που θεωρείται βασικό για τις ινδικές εταιρείες.

Πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ, μετά την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Κύπρο, κάποιες ινδικές εταιρείες έχουν αρχίσει ήδη να δραστηριοποιούνται στο νησί, ενώ άλλες φαίνεται να ενδιαφέρονται σοβαρά.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη θα είναι να υπάρξουν συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας με απτά αποτελέσματα και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Τον Πρόεδρο θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, Δημήτρης Σκουρίδης, o Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου και ο Πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Κατά την άφιξή του στο Μουμπάι, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πρόεδρος αναμένεται να τύχει υποδοχής με παραδοσιακή τελετή. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί και θα καταθέσει στεφάνι στο σημείο μνήμης της τρομοκρατικής επίθεσης του 2008 στο Taj Mahal Palace. Μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης ήταν και ένας Κύπριος υπήκοος.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρευρεθεί στο Cyprus - India Business Forum. Το απόγευμα, θα επισκεφτεί το Χρηματιστήριο της Ινδίας, όπου αναμένεται να κηρύξει τη λήξη των εργασιών της ημέρας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θα μεταβεί στο Νέο Δελχί.

Την Παρασκευή, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί και θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Γκάντι, πριν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες και δηλώσεις στα ΜΜΕ και ο Πρόεδρος θα παρακαθίσει σε γεύμα που θα παραθέσει ο Πρωθυπουργός της Ινδίας.

Το βράδυ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Ινδίας, Droupadi Murmu, η οποία θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμή του.

Ο Πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου.