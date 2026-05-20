ΕΙΚΟΝΕΣ: Ντου ΥΚΑΝ και εντοπισμός ναρκωτικών και πιστολιού – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), προχώρησαν χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στη σύλληψη 22χρονου στη Λευκωσία.

Εναντίον του συλληφθέντα εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορούσε τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών (ποσότητα κάνναβης και ρητίνης κάνναβης βάρους 230 γραμμαρίων και 40 δισκία έκσταση).

Κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία του ιδίου, καθώς και 19χρονου, όπου σε υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 10 γραμμαρίων.

12 δισκία έκστασης.

Ένα πιστόλι.

Δύο γεμιστήρες.

15 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

100 δισκία που περιείχαν αναβολικές ουσίες.

Δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 22χρονος επανασυνελήφθη για τα πιο πάνω αδικήματα, ενώ τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν και στη σύλληψη του 19χρονου.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας).