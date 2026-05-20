"Σοβαρή ανησυχία" από επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στα ΗΑΕ, λέει ο Γκρόσι στο ΣΑ ΟΗΕ

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, δήλωσε, την Τρίτη, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ ότι η επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «απείλησε την πυρηνική ασφάλεια» στη χώρα, προκαλώντας «πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια που βρίσκεται εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού», σημειώνοντας πως η κατάσταση προκαλεί «σοβαρή ανησυχία» .

Σημείωσε ότι «τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό παραμένουν φυσιολογικά» και ότι «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», ενώ η εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη μονάδα 3 έχει αποκατασταθεί, κάτι που είναι ένα «σημαντικό βήμα για την πυρηνική ασφάλεια».

Ο κ. Γκρόσι ανέφερε ότι διαβεβαίωσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, για τη στήριξη του ΔΟΑΕ, υπογραμμίζοντας ότι το Κέντρο Συμβάντων και Έκτακτης Ανάγκης του Οργανισμού στη Βιέννη λειτουργεί «24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα» και βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τις αρχές των ΗΑΕ».

Προειδοποίησε ότι η κατάσταση προκαλεί «σοβαρή ανησυχία», τονίζοντας ότι το Μπαράκα είναι «ένας εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός» που περιέχει «χιλιάδες κιλά πυρηνικού υλικού».

Ο κ. Γκρόσι κατέστησε «απολύτως και πλήρως σαφές» ότι «ένα άμεσο πλήγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη έκλυση ραδιενέργειας στο περιβάλλον», ενώ ζημιά στις γραμμές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τήξης των πυρήνων των αντιδραστήρων.

Επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για ειρηνικούς σκοπούς είναι απαράδεκτες» και ότι οι πυρηνικοί σταθμοί «προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». Καλώντας σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», ο Γκρόσι τόνισε ότι η μόνη βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός είναι αυτή που «βασίζεται στον διάλογο και τη διπλωματία», προσθέτοντας ότι ο ΔΟΑΕ θα συνεχίσει να ενεργεί εντός της εντολής του για τη διασφάλιση «της ασφάλειας και προστασίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων».

Η Ελλάδα εξέφρασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας «βαθιά ανησυχία» για την αναφερόμενη επίθεση στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα, τονίζοντας ότι κάθε πλήγμα που επηρεάζει ή θέτει σε κίνδυνο πυρηνική εγκατάσταση συνιστά «εξαιρετικά σοβαρή κλιμάκωση», με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους, την περιφερειακή ασφάλεια, το περιβάλλον, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά, καταδίκασε «απερίφραστα» το επικίνδυνο περιστατικό και εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ, υπογραμμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «δεν επιδίωξαν να εμπλακούν σε αυτή τη σύγκρουση» και, συνεπώς, «δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν επιθέσεις».

Η κ. Μπαλτά τόνισε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως και όλες οι κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, «δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται, να απειλούνται ή να εκτίθενται σε στρατιωτικό κίνδυνο». Προειδοποίησε ότι το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο «αυξημένης περιφερειακής αστάθειας», όταν ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού είναι ήδη «επικίνδυνα υψηλός», και κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση και να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση.

Επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη μη χρήση βίας, σημειώνοντας ότι η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας είναι «απολύτως απαράδεκτη».

Η Ελλάδα υπογράμμισε επίσης ότι η πυρηνική ασφάλεια πρέπει να παραμείνει «απόλυτη προτεραιότητα», καθώς η προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων «δεν αποτελεί μόνο εθνική ευθύνη», αλλά «ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος». Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε «απαραίτητη» τη διαρκή συνεργασία με τον ΔΟΑΕ και τον πλήρη σεβασμό των σχετικών υποχρεώσεων πυρηνικής ασφάλειας και διασφαλίσεων.

Η κ. Μπαλτά τόνισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» στην παρούσα κρίση και ότι η μόνη βιώσιμη πορεία είναι αυτή της «αυτοσυγκράτησης, του διαλόγου και της διπλωματίας», καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να στείλει «σαφές και ενιαίο μήνυμα» ότι οι επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι απαράδεκτες, οι άμαχοι και οι κρίσιμες υποδομές πρέπει να προστατεύονται, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διαφυλαχθεί και η αποκλιμάκωση να επικρατήσει.

