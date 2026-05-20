Άνοιξε τον δρόμο για νέο Μητροπολίτη Πάφου η Ιερά Σύνοδος – Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νέος Καταστατικός Χάρτης

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου μετά από τρεις ημέρες συνεδριάσεων, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Σε ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής αναφέρεται ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, 18, 19 και 20 Μαΐου 2026, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωρίου.

Προστίθεται ακόμα ότι: «Η Ιερά Σύνοδος μελέτησε και ενέκρινε ομόφωνα τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου».

Ενώ ακολούθως αποφάσισε, ομόφωνα, την εκλογή Νέου Μητροπολίτη Πάφου. «Προς τούτο δια του Τοποτηρητή Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεώργιου καλεί τους ενδιαφερόμενους και έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα όπως καταθέσουν αυτοπροσώπως και γραπτώς δήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, στην Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου, την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα (21,22 και 25 Μαΐου 2026) από 7:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.», λέει καταληκτικά.

Για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη θα καταρτιστεί τριπρόσωπο από μέλη της Συνόδου για την πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου σε έναν από τους ενδιαφερόμενους.

Τα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένας κληρικός για να είναι εκλόγιμος προς αρχιερατείαν αναγράφονται στο άρθρο 30 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας. Όπως αναφέρεται πρέπει να είναι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι) οι οποίοι κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένης ορθόδοξης θεολογικής σχολής, δεκαετή ευδόκιμη διακονία υπό την ιδιότητα του κληρικού ή του μοναχού και να είναι άνω των 35 ετών.

Όπως σημειώνεται μάλιστα, η Ιερά Σύνοδος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δεχθεί ως εκλόγιμο και κληρικό εγνωσμένου ήθους και κύρους που δεν κατέχει πτυχίο θεολογικής σχολής.