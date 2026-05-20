Επιστολή Ανδρέα Χαραλάμπους προς τον Δήμαρχο και Γενικό Ελεγκτή για τις φυτεύσεις φραγκοσυκιών στην Πόλη Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Πόλη Χρυσοχούς και τον Γενικό Ελεγκτή απέστειλε ο δημότης Ανδρέας Χαραλάμπους, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες και διαφωνία σχετικά με τη μαζική φύτευση φραγκοσυκιών («παπουτσοσυκιών») σε διάφορα σημεία της περιοχής και των κοινοτήτων του Δήμου.

Στην επιστολή του, ο κ. Χαραλάμπους αναφέρεται ιδιαίτερα στον παραλιακό πεζόδρομο που εκτείνεται από την πλαζ μέχρι τον χώρο του Camping, υποστηρίζοντας ότι οι φυτεύσεις έχουν περιορίσει την πρόσβαση προς την παραλία και έχουν επηρεάσει την ορατότητα προς τη θάλασσα. Όπως σημειώνει, πολίτες χαρακτηρίζουν πλέον το σημείο ως «αγκάθινο μονοπάτι».

Ο αποστολέας παραθέτει σειρά επιχειρημάτων κατά της χρήσης του συγκεκριμένου φυτού σε κοινόχρηστους χώρους, κάνοντας λόγο για πιθανούς κινδύνους ασφάλειας και υγείας, παρουσία ερπετών και τρωκτικών, κινδύνους τραυματισμών από τα αγκάθια, αλλά και πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την προσβασιμότητα.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή αναφορικά με τη διαδικασία λήψης της απόφασης, ζητώντας να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν σε αυτή, εάν προηγήθηκε περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και ποιο είναι το συνολικό κόστος του έργου και η πηγή χρηματοδότησής του.

Ο κ. Χαραλάμπους καλεί επίσης τον Δήμο να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης και απομάκρυνσης των φυτών, ζητώντας άμεση απάντηση από τη δημοτική αρχή. Η επιστολή καταλήγει με έκκληση για επανεξέταση του έργου, με γνώμονα, όπως αναφέρει, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία του δημόσιου χώρου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

