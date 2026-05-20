Πολεοδομική άδεια για το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Κύπρο - Πού θα ανεγερθεί

Ενώ η Εκκλησία της Κύπρου διατηρεί τη θέση της υπέρ της ταφής και εκφράζει διαχρονικά επιφυλάξεις για την καύση των νεκρών, η Golden Leaves Cyprus Crematorium εξασφάλισε την επίσημη πολεοδομική άδεια για την ανέγερση του πρώτου αδειοδοτημένου αποτεφρωτηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα επιλογή στις υπηρεσίες τελετών και αποχαιρετισμού στο νησί.

Το έργο θα ανεγερθεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο και αποτελεί ορόσημο, δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας για την αποτέφρωση στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η ολοκλήρωση της εγκατάστασης υπολογίζεται εντός περίπου 18 μηνών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία εξακολουθεί να προκρίνει την ταφή ως έκφραση της ιεράς παράδοσης και του σεβασμού προς το ανθρώπινο σώμα. Η Ιερά Σύνοδος είχε ασχοληθεί επισήμως με το θέμα τον Μάρτιο του 2013, επισημαίνοντας ότι η καύση των νεκρών δεν αποτελεί δογματικό ζήτημα για την Εκκλησία, ωστόσο υπογράμμιζε ότι το σώμα, έχοντας δεχθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, αποτελεί «κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος» και πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερου σεβασμού.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η παράδοση της ταφής συνδέεται άμεσα με τη χριστιανική διδασκαλία και την εκκλησιαστική πρακτική, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στην ταφή του Χριστού, του Αγίου Λαζάρου και άλλων μορφών της Αγίας Γραφής, καθώς και στη διατήρηση και ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων.

Παράλληλα, τονίζεται πως η ταφή έχει διαχρονικά συμβάλει και σε ανθρωπιστικές διαδικασίες, όπως η ταυτοποίηση αγνοουμένων μέσω γενετικού υλικού. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η αποτέφρωση επιλέγεται ήδη από μέρος των χριστιανών, με τη νεκρώσιμη ακολουθία να τελείται κανονικά στον ναό και να ακολουθεί η αποτέφρωση αντί της ταφής. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, η καύση των νεκρών αποτελεί πρακτική που παραδοσιακά συνδέεται κυρίως με τον Ινδουισμό, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται από άλλες θρησκευτικές ή πολιτιστικές κοινότητες. Ωστόσο η Golden Leaves Cyprus Crematorium υποστηρίζει ότι η νέα εγκατάσταση θα προσφέρει μια σύγχρονη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εναλλακτική λύση, καλύπτοντας μια ανάγκη που μέχρι σήμερα οδηγούσε πολλούς κατοίκους της Κύπρου στο εξωτερικό για υπηρεσίες αποτέφρωσης, με αυξημένο οικονομικό και διοικητικό κόστος.

Η μονάδα θα περιλαμβάνει αίθουσες τελετών, χώρους μνήμης και συστήματα αποτέφρωσης χαμηλών εκπομπών, πλήρως εναρμονισμένα με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BAT). Παράλληλα, στόχος είναι η εξυπηρέτηση όλων των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων σε ένα περιβάλλον που, όπως αναφέρεται, θα διασφαλίζει αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η εταιρεία εκτιμά επίσης ότι το έργο θα δημιουργήσει οικονομικά οφέλη μέσω συνεργασιών με Κύπριους εργολάβους, τεχνίτες και επαγγελματίες κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τομέα των υπηρεσιών τελετών στην Κύπρο.