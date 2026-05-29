«Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα» - Ο ηθοποιός άλλαξε και επίσημα το επίθετό του

Στη νομική αλλαγή του επωνύμου του προχώρησε και επίσημα ο Νίκολας Κέιτζ, αφήνοντας οριστικά πίσω του το όνομα «Κόπολα» με το οποίο γεννήθηκε.

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Variety, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι το όνομα με το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστός αποτελεί πλέον και την επίσημη ταυτότητά του, μια κίνηση που υπαγορεύθηκε από την ανάγκη του να αποστασιοποιηθεί από τη διάσημη κινηματογραφική του οικογένεια.

Ο ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε ως Νίκολας Κιμ Κόπολα, εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τους λόγους που τον οδήγησαν στο δικαστήριο την περασμένη χρονιά.

Νίκολας Κέιτζ: «Αποφάσισα να το τολμήσω»

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι προτιμότερο να είσαι ο "πατριάρχης" της δικής σου μικρής οικογένειας, παρά ο κλόουν ξάδελφος στο περιθώριο της οικογένειας κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το τολμήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η συγγένειά του με την οικογένεια Κόπολα -είναι γιος του ακαδημαϊκού Όγκαστ Κόπολα και ανιψιός του εμβληματικού σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα- τού ασκούσε τεράστια πίεση στα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος, προκαλώντας συχνά παρεξηγήσεις και συγκρίσεις.

Η έμπνευση πίσω από το «Κέιτζ»

Αν και χρησιμοποιούσε το «Κέιτζ» ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο σχεδόν σε όλη την καριέρα του, η επίσημη κατοχύρωσή του κλείνει έναν μεγάλο κύκλο.

Αναφερόμενος στην προέλευση του ονόματος, ο σταρ σημείωσε ότι πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν ο ήρωας των κόμικς Λουκ Κέιτζ, αλλά και ο πρωτοποριακός Αμερικανός συνθέτης Τζον Κέιτζ.

Στόχος του ήταν να βρει ένα όνομα «σύντομο και δυνατό», στα πρότυπα του ειδώλου του, Τζέιμς Ντιν. Μοναδικό στοιχείο που διατήρησε αναλλοίωτο είναι το μικρό του όνομα. «Σκέφτηκα να κρατήσω το "Νίκολας" επειδή μου το έδωσε ο πατέρας μου, παρά το γεγονός ότι η γαλλική του ορθογραφία με εκνεύριζε πάντα, καθώς όλοι έχουν την τάση να προσθέτουν ένα "h"», κατέληξε χαριτολογώντας

Πηγή: iefimerida.gr