Η γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ κληρονόμησε εκατομμύρια, αλλά τελικά είναι... πάμπτωχη

Η Σουπέτ, η γάτα που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως το αγαπημένο κατοικίδιο του Καρλ Λάγκερφελντ και θεωρήθηκε κάποτε η πλουσιότερη γάτα στον κόσμο, ζει σήμερα μακριά από τη χλιδή που χαρακτήριζε τη ζωή της δίπλα στον διάσημο σχεδιαστή μόδας.

Ο Λάγκερφελντ, που πέθανε το 2019, φέρεται να είχε προβλέψει να εξασφαλίσει οικονομικά τη Σουπέτ, αφήνοντάς της μέρος της περιουσίας του, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 150 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η γάτα δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα ποσό, σύμφωνα με την πρώην οικονόμο του σχεδιαστή, Φρανσουάζ Κακότ, η οποία έχει αναλάβει τη φροντίδα της.

«Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Εργάζομαι μερικώς για να μπορώ να τη συντηρώ», δήλωσε η Κακότ στο Atlantic Magazine, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να σεβαστεί την επιθυμία του Λάγκερφελντ να φροντίζεται η γάτα μετά τον θάνατό του.

Η 14χρονη πλέον Σουπέτ ζούσε κάποτε στην πολυτελή κατοικία του σχεδιαστή στο Παρίσι, απολαμβάνοντας μια ζωή γεμάτη προνόμια, με ιδιωτικά αεροσκάφη, προσωπικό σεφ και ακριβά αξεσουάρ. Σήμερα κατοικεί σε διαμέρισμα μαζί με την Κακότ, τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και μία ακόμη γάτα που έχει διασωθεί.

Η Σουπέτ είχε εξελιχθεί σε πραγματικό «αστέρι» της μόδας και της διαφήμισης, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια από καμπάνιες και εμπορικές συνεργασίες. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Λάγκερφελντ, η καριέρα της επιβραδύνθηκε σημαντικά.

Την ίδια στιγμή, η διαθήκη του διάσημου δημιουργού βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, καθώς αμφισβητείται η πνευματική του κατάσταση κατά τη σύνταξή της. Επιπλέον, η γαλλική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή ακίνητα, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

«Έχω αναγκαστεί να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου», ανέφερε η Κακότ.

