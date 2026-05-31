Κραδασμοί και φυγόκεντρες τάσεις στην ελληνική αριστερά με επίκεντρο το κόμμα Τσίπρα

Νέα κρίση προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η αμηχανία της ηγεσίας έναντι του κόμματος Τσίπρα ενώ την ίδια στιγμή στη Νέα Αριστερά προαναγγέλλεται μαζική έξοδος την ερχόμενη εβδομάδα από βουλευτές και στελέχη που διαφωνούν με την απόφαση για μη συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει τις τελευταίες εβδομάδες όλο και πιο πολύ με καζάνι που βράζει. Αφενός λόγω της σκληρής κριτικής που ασκεί στην ηγεσία η ομάδα του διαγραφέντα Παύλου Πολάκη και αφετέρου εξαιτίας της δυσαρέσκειας που φαίνεται να προκαλεί σε μετριοπαθή «προεδρικά» στελέχη η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τη στάση της Κουμονδούρου απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος ήταν η παραίτηση προ ημέρων του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιου Καλπάκη. Ο κ. Καλπάκης καταλόγισε ευθέως στον κ. Φάμελλο ότι δεν υλοποίησε την πολιτική απόφαση της Κουμουνδούρου για σύγκλιση με τον φορέα του κ. Τσίπρα με αποτέλεσμα το κόμμα να οδηγείται σε κρίση και να ενισχύεται η εσωστρέφεια.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται νέες σκληρές συγκρούσεις στην Κουμουνδούρου μεταξύ της ηγετικής ομάδας και της πτέρυγας Πολάκη σε συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα δεν αποκλείεται να κάνουν πολλά στελέχη της πλειοψηφίας να μείνουν μακριά από μια αντιπαράθεση με την πτέρυγα Πολάκη. Και αυτό γιατί ανησυχούν πως μια ακόμη τοξική σύγκρουση θα πλήξει την εικόνα όλων.

Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, πως τις απόψεις του κ. Καλπάκη περί παρατεταμένης αναποφασιστικότητας για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά φαίνονται να συμμερίζονται και άλλα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Αποχωρήσεις βουλευτών τις επόμενες ημέρες από Νέα Αριστερά

Σε αναβρασμό βρίσκεται, όμως, και η Νέα Αριστερά καθώς στελέχη της μειοψηφίας που διαφώνησαν με την απόφαση της ηγεσίας για «μπλόκο» στο κόμμα Τσίπρα πρόκειται να αποχωρήσουν μετά την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον πέντε βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα της ανεξαρτητοποίησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα (Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ). Μαζικές αποχωρήσεις αναμένονται και από στελέχη της μειοψηφίας που δεν είναι βουλευτές.

Επίθεση της Νέας Αριστεράς στην ΕΛ.Α.Σ

Χθες, πάντως, κύκλοι της Νέας Αριστεράς άσκησαν κριτική στους βουλευτές που αναμένεται να αποχωρήσουν με αιχμηρές αναφορές στην ΕΛ.Α.Σ του κ. Τσίπρα. «Η απόφαση τους, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της ΕΛΑΣ.

Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωση τους σε προσωποπαγή κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιον γιατί τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν ένα τέτοιο» σχολίασαν οι κύκλοι της Νέας Αριστεράς επιτιθέμενοι όχι μόνο στους υπό αποχώρηση βουλευτές αλλά και στην Αμαλίας.

