Τι συμβαίνει με τους καύσωνες στην Ευρώπη: Η πιο ζεστή άνοιξη των τελευταίων 126 ετών στη Γαλλία - Ρεκόρ θερμοκρασιών και στη Νορβηγία

Τα στοιχεία της Météo-France επιβεβαιώνουν την τάση των ολοένα υψηλότερων θερμοκρασιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μέση θερμοκρασία για το διάστημα Μαρτίου - Μαΐου διαμορφώθηκε στους 13,8 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο κατά 1,7 βαθμούς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής. Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε τις αντίστοιχες θερμές ανοιξιάτικες περιόδους του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C).

Πρώιμος καύσωνας έσπασε δεκάδες ρεκόρ στη Γαλλία

Καθοριστικό ρόλο στο νέο ιστορικό υψηλό έπαιξε το έντονο κύμα ζέστης που έπληξε τη χώρα στα τέλη Μαΐου, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνται στα μέσα του καλοκαιριού.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι καταρρίφθηκαν πολυάριθμα μηνιαία ρεκόρ. Παράλληλα, η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων μετέτρεψαν τα αρχικά υγρά εδάφη της άνοιξης σε ιδιαίτερα ξηρά μέχρι το τέλος της περιόδου.

Ρεκόρ και στη Νορβηγία

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στη Νορβηγία, όπου το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας ανακοίνωσε την πιο θερμή άνοιξη από την έναρξη των μετρήσεων το 1901.

Οι μέσες θερμοκρασίες βρέθηκαν κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τη μεγαλύτερη απόκλιση να καταγράφεται στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία από το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Ωκεανό, όπου τον Απρίλιο οι θερμοκρασίες ήταν κατά 5 έως 6 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο. Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο στην ταχύτερη θέρμανση της Αρκτικής σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, εξαιτίας της μείωσης των πάγων και της χιονοκάλυψης.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη αποτελεί σήμερα την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, γεγονός που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις εξελίξεις στην Αρκτική.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα, εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), υπάρχει πιθανότητα 80% να αναπτυχθεί το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» κατά το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τις ξηρασίες, τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία κύματα ζέστης σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά κατά τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: iefimerida.gr