ΑΗΚ: Σε ποιες περιοχές τοποθετεί έξυπνους μετρητές τον Ιούνιο

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου συνεχίζεται το έργο μαζικής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Για την αντικατάσταση των μετρητών θα απαιτείται διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Λευκωσία:

Στρόβολος

Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου

Οικιστική περιοχή Δυτικά του Σταδίου ΓΣΠ μέχρι την Οδό Αλεξανδρουπόλεως Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ από το ύψος Βιομηχανικής περιοχής Στροβόλου μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Αθαλάσσας

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Σταυρού και Αθηνών

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Σταυρού, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Αθαλάσσας

Λυθροδόντας

Χωριό Λυθροδόντας

Λεμεσός:

Λεμεσός

Περιοχή μεταξύ του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και των Λεωφόρων Αμαθούντος και Βασιλέως Γεωργίου Πρώτου μέχρι το ύψος της Οδού Χριστάκη Κράνου

Λάρνακα:

Λάρνακα

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Αρτέμιδος, Φανερωμένης και Θεσσαλονίκης

Λειβάδια

Πυρήνας Λειβαδιών

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Αλέξανδρου Παναγούλη και Κυριάκου Μάτση

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Βορειανατολικά του χωριού μέχρι το ύψος της Οδού σταδίου

Αμμόχωστος:

Παραλίμνι

Εκατέρωθεν των Οδών Σωτήρας, Αγίου Νεκταρίου και Ασκληπιού

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου 1ης Απριλίου από το ύψος του κυκλικού κόμβου παρά την οδό Σταδίου μέχρι και το ύψος της Οδού Αγίου Σπυρίδωνος

Εκατέρωθεν των Οδών Αγίου Σπυρίδωνος, Μαρίας Συγκλητικής, Αγίας Μαρίνας και Σταδίου

Εκατέρωθεν των Οδών Γιωρκή Παπαδοπούλου, Κοραή και Ελευθερίας στην περιοχή κυκλικού κόμβου προς Δερύνεια