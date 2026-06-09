Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Γιατί οι κεραυνοί και οι καταιγίδες τρομάζουν τη FIFA πριν τη σέντρα

Ο κίνδυνος διακοπής αγώνων λόγω κεραυνών αποτελεί πραγματική απειλή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11 Ιουνίου–19 Ιουλίου), το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στην Πόλη του Μεξικού με τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής (22:00).

Όπως συνέβη πέρυσι, στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, οι αγώνες σε πολλές πόλεις θα μπορούσαν να διακοπούν ή να αναβληθούν εάν εντοπιστούν κεραυνοί που προκαλούνται από καταιγίδες σε ακτίνα 12,8 χλμ. Κάτι που παρατηρείται περισσότερο έντονα στο Νότο των ΗΠΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αγώνας που παιζόταν στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας­, ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπενφίκα, στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, το περασμένο καλοκαίρι, διακόπηκε στο 86ο λεπτό λόγω κεραυνού.

Πέρασαν σχεδόν δύο ώρες πριν η καταιγίδα υποχωρήσει και μπορέσουν να παιχτούν τα τελευταία λεπτά. Ο αγώνας τελικά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τέσσερις ώρες και 38 λεπτά μετά την έναρξή του. Ήταν ένας από τους έξι αγώνες του τουρνουά που διακόπηκαν από καταιγίδες.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, να λαμβάνει χώρα στην κορύφωση της περιόδου των καταιγίδων σε αρκετές πόλεις υποδοχής, οι διακοπές είναι πολύ πιθανές.

Οι πόλεις υποδοχής στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ και στην περιοχή της ακτής του Κόλπου είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν διακοπές. Η Ατλάντα, η Βοστώνη, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, το Μαϊάμι και το Νιου Τζέρσεϊ, ειδικότερα, πλήττονται τακτικά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι του Μεξικού θα διατρέχουν επίσης κίνδυνο. Ωστόσο, τα στάδια στην Ατλάντα, το Ντάλας και το Χιούστον έχουν σταθερές ή αναδιπλούμενες στέγες που μπορούν να κλείσουν σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πάντως, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», εάν εντοπιστούν κεραυνοί κοντά, ο αγώνας θα διακοπεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες του σταδίου.

Η FIFA πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν οι κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Αυτοί ορίζουν ότι εάν ανιχνευθούν κεραυνοί σε απόσταση οκτώ μιλίων (12,8 χλμ.) από ένα στάδιο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Όλοι οι παίκτες πρέπει να εγκαταλείψουν το γήπεδο και οι οπαδοί πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους.

Μια υποχρεωτική αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών ξεκινά από εκείνο το σημείο. Κάθε φορά που χτυπά κεραυνός κοντά, η αντίστροφη μέτρηση μηδενίζεται.

Μετά το ημίωρο, οι οπαδοί μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους και οι παίκτες κάνουν μια σύντομη προθέρμανση. Εάν ένας αγώνας αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας, η FIFA θα αξιολογήσει την κατάσταση κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό όριο ή μέγιστος χρόνος αναμονής για τους παίκτες πριν από την ακύρωση ενός αγώνα. Κορυφαία προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι οπαδοί στο γήπεδο μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Βέβαια, θα μπορούσε να προκύψει πρόβλημα εάν σημειωθούν καταιγίδες κατά τη διάρκεια των τελικών αγώνων της φάσης των ομίλων, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν ταυτόχρονα.

Εάν διακοπεί ο ένας, θα πρέπει η FIFA να αναστείλει τον άλλον; Και μετά υπάρχουν οι αγώνες της φάσης νοκ άουτ, οι οποίοι θα μπορούσαν να απαιτήσουν παράταση και ποινές.

Οι κανονισμοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ορίζουν ότι ο αγώνας θα επαναπρογραμματιστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ξεκινώντας από το λεπτό που διακόπηκε, με τα υπόλοιπα λεπτά να παίζονται.

Η FIFA θα έπρεπε να αποφασίσει την ημερομηνία, αλλά σχεδόν σίγουρα θα ήταν την επόμενη μέρα, δεδομένου του σφιχτού προγράμματος.

ΚΥΠΕ