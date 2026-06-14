Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια σε αυλές και κήπους

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί του έφερε τα μυρμήγκια, που αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για κήπους και αυλές.

Τα μυρμήγκια εμφανίζονται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς η ζέστη τους προκαλεί έντονη δραστηριότητα. Αρχίζουν να αναζητούν τροφή και να δημιουργούν νέες αποικίες, γι' αυτό και οι φωλιές πολλαπλασιάζονται πριν προλάβουμε να το καταλάβουμε.

Η αντιμετώπισή τους μπορεί να γίνει απαραίτητη όταν προκαλούν ζημιές στον κήπο ή όταν πρόκειται για είδη που προκαλούν τσιμπήματα. Τα μυρμήγκια είναι κοινωνικά έντομα και, όπως οι άνθρωποι, παμφάγα. Η απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφής από τον υπαίθριο χώρο συχνά κάνει τη διαφορά. Μερικές φορές, όμως, χρειάζεται κάτι παραπάνω.

Είτε οι φωλιές βρίσκονται στο γκαζόν, μεταξύ των πλακών της αυλής, σε γλάστρες ή σε παρτέρια, υπάρχουν απλές και φυσικές λύσεις χωρίς χρήση επιθετικών φυτοφαρμάκων.

5 Φυσικές Λύσεις για την Απομάκρυνση Μυρμηγκιών

1. Βραστό νερό

Το βραστό νερό αποδίδει καλύτερα σε σημεία όπου δεν πειράζει να καταστραφεί η βλάστηση, όπως σε ρωγμές με ζιζάνια. Περιχύστε τη φωλιά με 8-11 λίτρα βραστό νερό για να εξοντώσετε μεγάλο αριθμό μυρμηγκιών και να διαλύσετε τη δομή της αποικίας. Φροντίστε να ρίξετε το νερό καλά στο ανάχωμα για καλύτερα αποτελέσματα.

2. Καταστροφή της φωλιάς

Μια απλή και μη θανατηφόρα επιλογή είναι να ισοπεδώσετε τη φωλιά με ένα φτυάρι. Αυτό διαταράσσει την αποικία και τα αναγκάζει να μετακινηθούν αλλού.

Ίσως χρειαστεί να το επαναλάβετε μερικές φορές. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή καθώς αν έχετε να κάνετε με πυρμυρμήγκια ή ασιατικά βελονόμυρμα, μην το επιχειρήσετε. Το κεντρί τους μπορεί να είναι επικίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση, καλέστε επαγγελματία.

3. Δόλωμα με βορικό οξύ

Το δόλωμα με βορικό οξύ είναι ιδανικό όταν η φωλιά βρίσκεται κοντά σε ευαίσθητα φυτά που δεν θέλετε να βλάψετε. Αναμείξτε βορικό οξύ και ζαχαρόνερο σε ίσες αναλογίες.

Ρίξτε το μείγμα σε μικρά δοχεία, όπως καπάκια μπουκαλιών, και τοποθετήστε τα κοντά στην αποικία. Το ζαχαρόνερο θα προσελκύσει τα μυρμήγκια και το βορικό οξύ θα τα εξοντώσει.

4. Πλημμύρισμα

Ένας απλό λάστιχο ποτίσματος μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμος σύμμαχος όταν έχουμε να κάνουμε με φωλιές σε πεζοδρόμιο ή γκαζόν. Ρίξτε νερό με σταθερή ροή απευθείας στη φωλιά για μερικά λεπτά. Το νερό θα διαλύσει τη δομή της και τα μυρμήγκια θα διασκορπιστούν.

5. Υγρό πιάτων

Ένα μείγμα υγρού πιάτων και νερού δεν βλάπτει το γκαζόν και αποτελεί εύκολη λύση. Προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό πιάτων σε ένα λίτρο νερό και ρίξτε το μείγμα στη φωλιά. Το απορρυπαντικό σπάει την επιφανειακή τάση του νερού, επιτρέποντάς του να πνίξει τα μυρμήγκια και να καταστρέψει την αποικία.

Πηγή: iefimerida.gr