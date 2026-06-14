Επανεκλογή Ανδρέα Κυριακού στην προεδρία του Π.Π.Ο.Χ. με νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2026-2028

Μέσα σε κλίμα ενότητας, συνεργασίας και δημιουργικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 η Γενική και Καταστατική Συνέλευση του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε η λογοδοσία του Προέδρου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός που ετοιμάστηκε από τους εγκεκριμένους λογιστές του Ομίλου. Ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων για οργανωτικά ζητήματα, τις μελλοντικές δράσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς του Ομίλου στα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και νεανικά δρώμενα της κοινότητας.

Οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης του έργου του Π.Π.Ο.Χ., αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην προώθηση του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής προσφοράς. Από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2026-2028, το οποίο συγκροτήθηκε ως εξής Πρόεδρος Ανδρέας Κυριακού,Α΄ Αντιπρόεδρος: Πανίκος Κουρίδης,Β΄ Αντιπρόεδρος: Μαρία Ανδρεάδη,Γραμματέας: Άντρη Νικολάου, Βοηθός Γραμματέας: Μαρία Παπαντωνίου,Ταμίας: Ειρήνη Ταπακούδη, Βοηθός Ταμίας: Παύλος Γρηγορίου και μέλη Σταύρος Μαυρέση Χρύσανθος Όθωνος.

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.), κ. Ανδρέας Κυριακού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα μέλη του Π.Π.Ο.Χ για την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν με την επανεκλογή του στην προεδρία για την περίοδο 2026-2028.

Ο κ. Κυριακού τόνισε ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνει με αίσθημα καθήκοντος και διάθεση για συνέχιση της προσφοράς προς τον Όμιλο και την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, συνεχάρη τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα από πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και συλλογικής προσπάθειας θα συνεχιστεί το σημαντικό έργο του Π.Π.Ο.Χ. στους τομείς του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της στήριξης της νεολαίας και της κοινωνικής προσφοράς.

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα για την υλοποίηση νέων δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της προσφοράς του Ομίλου στα δρώμενα της Χλώρακας και ευρύτερα της επαρχίας Πάφου.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλα τα μέλη, τους εθελοντές και τους φίλους του Ομίλου για τη διαχρονική στήριξη και συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος και η επιτυχία του Π.Π.Ο.Χ. αποτελούν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.