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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου η οποία τέθηκε κακόβουλα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, 2026 και ώρα 05:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Πρέγκος» της κοινότητας Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου.

Η έγκαιρη επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 06:10, αφού κατέκαψε ένα δεκάριο από αποκαλάμες και άγρια βλάστηση .

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν δύο άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. 

Δεδομένου ότι εντοπίστηκαν τρία ταυτόχρονα σημεία έναρξης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα.

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