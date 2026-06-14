Κλουβί, γροθιές και πυροτεχνήματα: Έτσι γιορτάζει τα 80 του ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Με έναν τρόπο που αντανακλά το ιδιαίτερο πολιτικό και επικοινωνιακό του στιλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει σήμερα τα 80ά του γενέθλια φιλοξενώντας αγώνες του Ultimate Fighting Championship (UFC) στον Λευκό Οίκο.

Η διοργάνωση, με την ονομασία «UFC Freedom 250», εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία και περιλαμβάνει αγώνες σε ειδικά διαμορφωμένη αρένα που έχει στηθεί στον προεδρικό κήπο. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το κόστος της εκδήλωσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το UFC.

Αθλητικό υπερθέαμα

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο γνωστό οκτάγωνο κλουβί του UFC, παρουσία χιλιάδων θεατών, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατιωτικές μπάντες, επιδείξεις αεροσκαφών και αλεξιπτωτιστών, ιστορικά αφιερώματα για την αμερικανική ανεξαρτησία και φινάλε με πυροτεχνήματα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους κορυφαίους αθλητές αναμένεται να εμφανιστούν ακόμη και από το Οβάλ Γραφείο πριν κατευθυνθούν προς τον χώρο των αγώνων.

Επικρίσεις για το ύφος της εκδήλωσης

Η διοργάνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επικριτές του προέδρου, οι οποίοι χαρακτηρίζουν υπερβολική τη μετατροπή του Λευκού Οίκου σε χώρο αθλητικού θεάματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και οικονομικών πιέσεων.

Παρά τις αντιδράσεις, στελέχη του UFC υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση έχει αποκλειστικά εορταστικό και αθλητικό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προβολής των αθλητών και εορτασμού της αμερικανικής ιστορίας.

Πηγή: AFP