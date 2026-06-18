Ιουλία Καραπατάκη: «Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου με βρήκαν από το YouTube»

Η Ιουλία Καραπατάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, τις σημαντικές συνεργασίες που σημάδεψαν τη διαδρομή της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου την ανακάλυψαν μέσα από το YouTube.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξε η τύχη στην επαγγελματική της εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει τη δουλειά και την επιμονή που προηγήθηκαν.

«Ήμουν πολύ τυχερή. Δούλευα πολύ καιρό. Υπάρχουν πολύ καλές φωνές που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Γι’ αυτό θεωρώ ότι ορισμένες φορές είναι “έλα εσύ εδώ”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και συνέβαλαν στο να γίνει ευρύτερα γνωστή, η Ιουλία Καραπατάκη εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για οργανωμένη προσπάθεια προβολής από την ίδια. Όπως είπε, τα περισσότερα είχαν τραβηχτεί από ανθρώπους που παρακολουθούσαν τις εμφανίσεις της και στη συνέχεια τα ανέβαζαν στο YouTube.

Παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο βοήθησε ουσιαστικά στη διάδοση της δουλειάς της, η ίδια παραδέχθηκε πως δεν έχει ιδιαίτερη εξοικείωση με τα social media και την προσωπική της προβολή μέσα από αυτά.

«Απλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, μου είναι δύσκολο να ασχοληθώ με τα social media και με την προώθηση της δουλειάς μου…», σημείωσε.