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Τροπική ύφεση Κριστίνα στο Ελ Σαλβαδόρ

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Κύματα που προκλήθηκαν από την τροπική ύφεση Κριστίνα πλήττουν κατεστραμμένα σπίτια κατά μήκος της ακτής στο Ακαχούτλα του Ελ Σαλβαδόρ, στις 10 Ιουνίου.

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