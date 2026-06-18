Χειροπέδες σε 13 πρόσωπα στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας

Δεκατρία πρόσωπα συνελήφθησαν το βράδυ που πέρασε στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας για αδικήματα όπως, πλαστοπροσωπία, παράνομη εργοδότηση, παράνομη απασχόληση, μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, εμπρησμού μοτοσικλέτας και τροχαία αδικήματα.

Σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 1.084 οδηγοί και 297 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 36 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 816 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 22 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 208 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και 109 για μη ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 173 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 11 καταγγελίες, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.