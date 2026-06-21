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Η Σοφία Μουτίδου και η κόρη της δέχθηκαν επίθεση - Ψάχνουν τον νεαρό που τις βοήθησε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Σοφία Μουτίδου περιγράφει σοβαρό επεισόδιο λεκτικής επίθεσης και αποκαλύπτει ότι η ίδια και η κόρη της προχώρησαν σε μήνυση στην Αστυνομία

Θύματα λεκτικής επίθεσης καταγγέλλει ότι έπεσαν η ηθοποιός Σοφία Μουτίδου και η κόρη της Δήμητρα, με αποτέλεσμα να μεταβούν στην Αστυνομία και να καταθέσουν μήνυση κατά αγνώστου, όπως αναφέρει η ίδια μέσα από αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει η Σοφία Μουτίδου σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η ίδια και η κόρη της δέχθηκαν λεκτική επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξαπέλυσε χυδαίες εκφράσεις αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων ατόμων στο σημείο.

Η ηθοποιός σημειώνει ότι στο περιστατικό παρενέβη νεαρό άτομο που τις βοήθησε και το οποίο, όπως αναφέρει, αναζητούν προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον ευχαριστήσουν.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Σοφία Μουτίδου αναφέρει ότι η ίδια και η κόρη της μετέβησαν στην Αστυνομία, όπου κατέθεσαν μήνυση κατά αγνώστου.

Όπως υποστηρίζει, το περιστατικό προηγήθηκε κλήσεων προς τις Αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, δεν απαντήθηκαν εγκαίρως, ενώ κάνει λόγο για άτομο που αποχώρησε από το σημείο αφήνοντας, όπως ισχυρίζεται, ψευδή στοιχεία.

Η ηθοποιός περιγράφει τον άγνωστο άνδρα ως άτομο που εξαπέλυε βρισιές χωρίς να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον γύρω του, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα επιθετική.

«Μόλις δεχτήκαμε με τη Δήμητρα μία φρικτή επίθεση χυδαιολογίας και αναζητούμε το παιδί που μας βοήθησε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της, προσθέτοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr

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