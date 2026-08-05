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| Κύπρος

GSI: Πέφτουν σήμερα στο Μαξίμου οι υπογραφές για την είσοδο της Meridiam στο έργο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παρουσία Μητσοτάκη η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου – Υπογράφεται και τριμερής συμφωνία για τις έρευνες του βυθού

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα υπογραφεί σήμερα στις 16:30, στο Μέγαρο Μαξίμου, η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI).

Η εταιρεία, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας θα υπογραφεί και τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans.

Η συμφωνία αφορά τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών του βυθού, οι οποίες προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Πηγή: ΑΠΕ

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