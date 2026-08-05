Έκκληση του Δ. Π.Χρυσοχούς για άμεσο καθαρισμό οικοπέδων και περιμετρικών χώρων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και κατόχους υποστατικών να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων και των περιμετρικών χώρων των κατοικιών τους, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Π.Χρυσοχούς οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν ξηρά χόρτα, ξερά κλαδιά και κάθε άλλο εύφλεκτο υλικό από τα τεμάχιά τους και τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεμονωμένες κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε άγρια βλάστηση, στα υποστατικά που γειτνιάζουν με ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς και σε περιπτώσεις όπου δέντρα ή θάμνοι βρίσκονται πολύ κοντά σε κτίρια.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι η συσσώρευση εύφλεκτης ύλης αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους και να απομακρύνουν τα εύφλεκτα υλικά, αλλά και να ενημερώσουν τους γείτονές τους για τη σημασία της διατήρησης καθαρών και ασφαλών χώρων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη όλων και η συνεργασία των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της κοινότητας και του περιβάλλοντος.