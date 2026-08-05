2J και Κάτια έγιναν γονείς! Κράτησαν μυστική την εγκυμοσύνη και έκαναν την αποκάλυψη στο YouTube (βίντεο)

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην κυπριακή κοινότητα του YouTube επιφύλασσε ο 2J και η σύντροφός του, Κάτια. Με ένα συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο με τίτλο «Το Κρατήσαμε Μυστικό», ο δημοφιλής Youtuber αποκάλυψε πως πριν από έναν μήνα έγιναν γονείς, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Όπως εξήγησε ο ίδιος στο vlog που κατέγραφε σταδιακά τους τελευταίους μήνες, παρόλο που στο παρελθόν δήλωναν κατηγορηματικά πως δεν επιθυμούσαν να κάνουν παιδιά, η οπτική τους άλλαξε σταδιακά.

Η απόφαση να κρατήσουν την εγκυμοσύνη κρυφή από τους ακολούθους τους λήφθηκε κυρίως για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητάς τους. Η Κάτια, η οποία έχει αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα του YouTube, επιθυμούσε να ζήσει αυτή την ευάλωτη περίοδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κοριτσάκι γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου, περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, ζυγίζοντας 2 κιλά.

Θέτοντας αυστηρά όρια γύρω από την έκθεση του παιδιού τους στο διαδίκτυο, το ζευγάρι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προβάλει το πρόσωπο ή το πραγματικό όνομα της κόρης τους. Στα βίντεο και στις δημόσιες αναφορές τους θα χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο «Μέλη».

Όπως ανέφερε ο 2J: «Υπάρχει τεράστια διαφορά στο να μοιράζεσαι μια όμορφη στιγμή με το κοινό σου και στο να χρησιμοποιείς το παιδί σου για content και προβολές. Δεν θέλουμε τα μούτρα του παιδιού μας στο ίντερνετ.»

Παράλληλα, αποκάλυψε πως καταγράφουν την καθημερινότητα της μικρής με μια παλιά βιντεοκάμερα, δημιουργώντας ένα προσωπικό αρχείο που σκοπεύουν να της παραδώσουν όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.

Παρά τις νέες οικογενειακές υποχρεώσεις και την επικείμενη μετακόμιση σε μεγαλύτερο σπίτι, ο 2J διαβεβαίωσε τους ακολούθους του πως η παραγωγή περιεχομένου θα συνεχιστεί κανονικά. Μάλιστα, προανήγγειλε νέο κύκλο βίντεο και κωμικών σκετς εμπνευσμένων από τις εμπειρίες του ως νέος πατέρας.

Δείτε το βίντεο: