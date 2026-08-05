Στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς το πόρισμα για τη φωτιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού

Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στην πρόσφατη πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, με το πόρισμα να παραδίδεται σήμερα στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς θα μελετήσει το περιεχόμενο του πορίσματος και μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα το παρουσιάσει στον Υπουργό Άμυνας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά από σημερινό δημοσίευμα του «Π», το οποίο ανέφερε πως υπήρχε το ενδεχόμενο το πόρισμα να παραδιδόταν ακόμη και εντός της ημέρας, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα της έρευνας ή οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, καθώς η διαδικασία αξιολόγησής του από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την παρουσίαση του πορίσματος στον Υπουργό Άμυνας.