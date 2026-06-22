Ο Τίμοθι Σαλαμέ και η Σελένα Γκόμεζ συναντιούνται ξανά στη μεγάλη οθόνη

Ο Τίμοθι Σαλαμέ και η Σελίνα Γκόμεζ συνεργάζονται στο «Not Alone», νέα ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα τους εξωγήινους.

Η ταινία είναι παραγωγής του Illumination, κινηματογραφικού στούντιο πίσω από τεράστια franchise όπως το «Despicable Me» και το «Super Mario Bros», σύμφωνα με το Variety.

Στο ντεμπούτο του σε animation, ο Τίμοθι Σαλαμέ θα δανείσει τη φωνή του στον Τζο, έναν «εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που ζει μια ήσυχη ζωή μόνος», σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία έγινε από το Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί.

Η Σελίνα Γκόμεζ πρόκειται να υποδυθεί τη Φραν, μια «λαμπρή αστροβοτανολόγο που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο που λειτουργεί με φυτικά καύσιμα στον κόσμο».

«Όταν ο Τζο και η Φραν συναντώνται για να προετοιμαστούν για την εναρκτήρια εκτόξευση αυτού του επαναστατικού πυραύλου, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα» αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας.

«Η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι - μικροσκοπικοί, άτακτοι και αξιολάτρευτοι - βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Τζο. Ο Ντανκ, η Γουέλι και ο Σιρμ βρίσκονται σε διαπλανητική αναζήτηση από έναν ζηλωτή αλλά ανίκανο αξιωματικό του νόμου ονόματι Ζάντρο. Οι εξωγήινοι αποφασίζουν ότι ο πύραυλος της Φραν θα μπορούσε να τους προσφέρει τα μέσα για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους» σημειώνεται.

Την ταινία «Not Alone» θα σκηνοθετήσουν ο Ερίκ Γκιγιόν συν-σκηνοθέτης του «Despicable Me 3» και σχεδιαστή των «Despicable Me» και «Minions», , η Κλερ Ντόγκσον, επιμελήτρια των «The Lorax» και «Minions», και τον ο Τζόναθαν Ντελ Βαλ σκηνοθέτης των «Minions: The Rise of Gru» και «The Secret Life of Pets 2».

Η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Απριλίου του 2027.

ΑΠΕ-ΜΠΕ