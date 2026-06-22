Σημαντικό ορόσημο η συμφωνία για Οδηγία κατά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών λέει η ΝΥ

Η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή Οδηγία κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών αποτελεί σημαντικό θεσμικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι χειρίστηκε τον σχετικό φάκελο εκπροσωπώντας το Συμβούλιο της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτεύχθηκε έπειτα από έξι μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων και συντονισμένων προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται, η νέα Οδηγία συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, καθώς εκσυγχρονίζει και ενισχύει τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ακόμη, σημειώνεται ότι θεσπίζονται νέα αδικήματα για την αντιμετώπιση προκλήσεων που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων. Παράλληλα, όπως αναφέρεται, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που διέπει τη συναίνεση, ενώ επεκτείνονται σημαντικά οι περίοδοι παραγραφής για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα του βιασμού.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους περίοδο τριών ετών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι «η επίτευξη της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό θεσμικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία, καθώς η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων συγκαταλέγονταν εξαρχής μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της».