Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οταν η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» πρωταγωνιστούσε σε μουσικό βίντεο κλιπ το 2014

Πολύ πριν βρεθεί στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο τιμόνι της «Φωνής Λογικής», η Αφροδίτη Λατινοπούλου φαίνεται πως είχε περάσει και από τον χώρο των μουσικών βίντεο.

Μια αναζήτηση στα παλαιότερα «αρχεία» του ελληνικού διαδικτύου φέρνει στην επιφάνεια το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Πλανήτης Γη» του Χρήστου Ασλάνη, στο οποίο πρωταγωνιστεί η σημερινή ευρωβουλευτής.

Στο βίντεο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποδύεται τη σύντροφο του τραγουδιστή, με τους δυο τους να εμφανίζονται σε ρομαντικά πλάνα δίπλα στη θάλασσα, ανταλλάσσοντας τρυφερές στιγμές στην παραλία.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2014, σε μουσική των Σωτήρη Νούκα και Σάκη Αζά, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Χρήστος Ασλάνης και η Λία Σιούτη. Αν και το βιντεοκλίπ ανέβηκε στο YouTube αρκετά χρόνια αργότερα, η αισθητική και το styling της εποχής μαρτυρούν την περίοδο κατά την οποία γυρίστηκε.

«Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ...», τραγουδά ο ερμηνευτής στο κομμάτι, με τη σημερινή πολιτικό να έχει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο στο βίντεο.

Μια μάλλον άγνωστη σελίδα από το παρελθόν της Αφροδίτης Λατινοπούλου, πριν ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτικής και βρεθεί στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής.