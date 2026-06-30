Nέα καθηλωτική εμπειρία Peaky Blinders θα εγκαινιαστεί στο Λονδίνο

Μια νέα καθηλωτική εμπειρία Peaky Blinders πρόκειται να εγκαινιαστεί στο Λονδίνο αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Το επίσημο αξιοθέατο θα είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες από τον Αύγουστο και περιλαμβάνει παραδοσιακή θεματική παμπ και συναντήσεις με ηθοποιούς, όλα βασισμένα στην επιτυχημένη σειρά του BBC που δημιούργησε ο Στίβεν Νάιτ.

Τοποθετημένο μέσα σε ιστορικές σιδηροδρομικές καμάρες κοντά στον σταθμό London Bridge, το «Peaky Blinders Underworld» έχει ως στόχο να μεταφέρει τους επισκέπτες στον υπόκοσμο του Τόμας Σέλμπι και της διαβόητης συμμορίας, προσφέροντας σκηνικά εμπνευσμένα από τα αυθεντικά της σειράς, καθώς και διαδραστικό παιχνίδι, ζωντανή ψυχαγωγία και συναντήσεις με ηθοποιούς.

Η είσοδος γίνεται μέσω της πιστά αναδημιουργημένης Garrison Tavern, παμπ μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία θα είναι δωρεάν για τους επισκέπτες. Εκεί θα προσφέρεται φαγητό και ποτό, καθώς και ζωντανή μουσική.

AΠΕ - ΜΠΕ